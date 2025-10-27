Ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα ως αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2028

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα ως αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2028, καθώς ορισμένοι από τους υποστηρικτές του τον προτρέπουν να βρει τρόπους να παρακάμψει την απαγόρευση του Συντάγματος για την εκλογή ενός προέδρου για τρίτη θητεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Είναι πολύ χαριτωμένο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα, λέγοντας ότι αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο.

Σημειώνεται ότι ορισμένοι υποστηρικτές του προέδρου έχουν προτείνει την ιδέα να υποβληθεί υποψηφιότητα για την προεδρία από κάποιον άλλο υποψήφιο, ο οποίος θα όριζε τον Τραμπ ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, με την προϋπόθεση ότι όταν εκλεγεί θα παραιτηθεί αμέσως από την προεδρία και θα τον επαναφέρει στο Οβάλ Γραφείο.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει άλλη μια θητεία ως πρόεδρος, παρά τη συνταγματική απαγόρευση.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν μια πολλά υποσχόμενη λίστα υποψηφίων το 2028, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

