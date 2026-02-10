Σε κατάσταση «πολεμικού συναγερμού» βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή στρατιωτική κινητοποίηση με φόντο την αντιπαράθεση με το Ιράν.

Στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην τοποθέτηση πυραύλων Patriot πάνω σε κινητούς εκτοξευτές για την ταχύτερη αναδιάταξή τους, ενώ σε ολόκληρη την περιοχή, από την Ιορδανία έως τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία, καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση μαχητικών αεροσκαφών και εξοπλισμού.

Η απόφαση να παραμείνουν οι πύραυλοι Patriot σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης δείχνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος σύγκρουσης όσο εντείνονταν οι τριβές. Έτσι, τα συστήματα μπορούν είτε να αναπτυχθούν άμεσα για πλήγμα είτε να μετακινηθούν σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν δεν περιορίσει το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, δεν τερματίσει τη στήριξή του σε συμμαχικές ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή και την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες για την αποτροπή πολέμου συνεχίζονται.

Οι ΗΠΑ διατηρούν επίσης στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Τουρκία και στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση πληγμάτων σε ιρανικό έδαφος θα απαντήσουν χτυπώντας οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην περιοχή.

Σύγκριση δορυφορικών φωτογραφιών από τις αρχές Φεβρουαρίου με εικόνες του Ιανουαρίου δείχνει πρόσφατη ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας σε όλη την περιοχή, με αύξηση των αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Γκούντχιντ, αναλυτή της εταιρείας Contested Ground.

Στη βάση Αλ-Ουντέιντ, οι πύραυλοι Patriot φαίνονται στις αρχές Φεβρουαρίου τοποθετημένοι πάνω σε βαρέα τακτικά φορτηγά M983 HEMTT. «Η επιλογή αυτή προσδίδει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα στα συστήματα Patriot, επιτρέποντας τη γρήγορη μεταφορά τους σε εναλλακτικά σημεία ή την ταχεία αναδιάταξή τους», ανέφερε ο Γκούντχιντ.

Το Ιράν δηλώνει ότι έχει αναπληρώσει τα αποθέματα πυραύλων μετά τον 12ημερο πόλεμο το περασμένο καλοκαίρι, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε πυρηνικές εγκαταστάσεις και άλλους στρατιωτικούς στόχους, μια επιχείρηση στην οποία οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Τεχεράνη διαθέτει υπόγεια πυραυλικά συγκροτήματα κοντά στην πρωτεύουσα, καθώς και στις περιοχές Κερμανσάχ, Σεμνάν και κοντά στις ακτές του Περσικού Κόλπου.

Το ιρανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροπλανοφόρο IRIS Shahid Bagheri καταγράφηκε σε δορυφορικές εικόνες στις 27 Ιανουαρίου σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από το Μπαντάρ Αμπάς και εμφανίστηκε ξανά κοντά στην ίδια περιοχή στις 10 Φεβρουαρίου.

Αλ-Ουντέιντ, Κατάρ:

Εικόνες από την 1η Φεβρουαρίου δείχνουν ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135, τρία C-130 Hercules, 18 ιπτάμενα τάνκερ KC-135 Stratotanker και επτά C-17. Στις 17 Ιανουαρίου υπήρχαν 14 Stratotanker και δύο C-17. Έως και δέκα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot ήταν τοποθετημένα σε φορτηγά HEMTT.

Μουαφάκ, Ιορδανία:

Εικόνες από τις 2 Φεβρουαρίου από μία τοποθεσία δείχνουν 17 μαχητικά κρούσης F-15E, οκτώ A-10 Thunderbolt, τέσσερα C-130 και τέσσερα ελικόπτερα αγνώστου τύπου. Οι εικόνες από τη 16η Ιανουαρίου ήταν χαμηλής ανάλυσης και δεν επέτρεπαν πλήρη αναγνώριση. Σε δεύτερη τοποθεσία, την ίδια ημέρα, καταγράφηκαν ένα C-17, ένα C-130 και τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, ενώ στις 25 Ιανουαρίου δεν υπήρχαν αεροσκάφη.

Άλλες βάσεις:

Στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, εικόνες από τις 2 Φεβρουαρίου δείχνουν ένα C-5 Galaxy και ένα C-17, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου είχαν καταγραφεί πέντε αεροσκάφη που έμοιαζαν με C-130.

Δορυφορικές εικόνες από τις 6 Φεβρουαρίου έδειξαν επτά περισσότερα αεροσκάφη στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε σχέση με τις 31 Ιανουαρίου.

Εικόνες από τις 25 Ιανουαρίου και της 10 Φεβρουαρίου κατέγραψαν αύξηση αεροσκαφών και στη βάση Ντουκάν στο Ομάν.



