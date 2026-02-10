ΕΕ: Επένδυση 700 εκατ. ευρώ στη NanoIC για τη μεγαλύτερη πιλοτική γραμμή μικροκυκλωμάτων στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εγκαινίασε τη μεγαλύτερη πιλοτική γραμμή της Πράξης για τα Μικροκυκλώματα, τη NanoIC, στο IMEC Leuven (πόλη Λέβεν/Βέλγιο), ένα σημαντικό ορόσημο για την σχεδίαση και την κατασκευή ημιαγωγών στην Ευρώπη. Με συνολική επένδυση ύψους 2,5 δισ. ευρώ, η εγκατάσταση έλαβε χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, 700 εκατ. ευρώ από εθνικές και περιφερειακές αρχές και το υπόλοιπο από την ASML και άλλους εταίρους του κλάδου. Η NanoIC θα επιταχύνει την ανάπτυξη τεχνολογίας ημιαγωγών επόμενης γενιάς, η οποία είναι απαραίτητη για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τα αυτόνομα οχήματα, την υγειονομική περίθαλψη και την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 6G.

Η NanoIC είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εγκατάσταση που διαθέτει την πιο προηγμένη μηχανή λιθογραφίας ακραίου υπεριώδους και εστιάζει στον σχεδιασμό και την κατασκευή μικροκυκλωμάτων με τεχνολογία πέραν των δύο νανομέτρων. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην ευρωπαϊκή τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Χένα Βίρκουνεν, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ και ο πρωθυπουργός της Φλάνδρας Ματίας Ντίπεντααλ εγκαινίασαν την εγκατάσταση, η οποία θα επιτρέψει σε ερευνητές και εταιρείες να δοκιμάσουν νέα σχέδια, νέο εξοπλισμό και νέες διαδικασίες μικροκυκλωμάτων σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα, πριν από τη μαζική παραγωγή.

Οι πιλοτικές γραμμές, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να φέρουν τις τεχνολογίες μικροκυκλωμάτων «από το εργαστήριο στην παραγωγή», αποτελούν βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» στο πλαίσιο της Πράξης για τα Μικροκυκλώματα. Θα ενισχύσουν τη θέση των ευρωπαϊκών φορέων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και θα είναι ανοικτές σε αξιόπιστους εταίρους, στηρίζοντας τη βιομηχανική βάση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων.

