Λονδίνο: Επίθεση σε σχολικό συγκρότημα, συνελήφθη 13χρονος, δύο μαθητές τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Λονδίνου σημειώθηκε την Τρίτη, 10/2, όπου δύο μαθητές τραυματίστηκαν και συνελήφθη ένας 13χρονος, ως δράστης. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου έχει αναλάβει την υπόθεση, η οποία διαδραματίστηκε στο σχολικό συγκρότημα Kingsbury High School στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, παρά το ότι δεν έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι σε σχέση με το περιστατικό, καθώς η κατάσταση φαίνεται να είναι ελεγχόμενη μετά τη σύλληψη του ανηλίκου.

Η απόφαση να ηγηθεί της υπόθεσης η αντιτρομοκρατική ελήφθη λόγω των ειδικών συνθηκών που περιβάλλουν την επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία από τον χώρο του σχολείου για να αποσαφηνιστεί το υπόβαθρο της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

