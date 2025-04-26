Βαρθολομαίος για Πάπα Φραγκίσκο: Συνεργαστήκαμε για την προώθηση του θεολογικού διαλόγου

«Συνεργαστήκαμε αποφασιστικά για τη μεγαλύτερη προσέγγιση των Εκκλησιών μας» και «για την προώθηση του θεολογικού διαλόγου», δήλωσε μεταξύ άλλων στο ιταλικό πρακτορείο ANSA ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος στον Πάπα Φραγκίσκο αμέσως μετά την άφιξή του στη Ρώμη για να παραστεί στην κηδεία του Ποντίφικα. Υπενθύμισε επίσης τις από κοινού προσπάθειες τους τόσο στο προσφυγικό, όσο και την αντιμετώπισης των συνεπειών από την καταστροφή του περιβάλλοντος.

«Εργαστήκαμε με αφοσίωση για την περαιτέρω προσέγγιση των Εκκλησιών μας. Για την προώθηση του μεταξύ μας θεολογικού διαλόγου. Για την υπέρβαση των δυσκολιών, αλλά κυρίως για την ανάδειξη όλων εκείνων που μας ενώνουν, με στόχο η πορεία αυτή να μας οδηγήσει στην ευλογημένη ημέρα που θα μοιραστούμε και πάλι το Κοινό Ποτήριο» είπε ο κ.κ. ο Βαρθολομαίος.

Αποκαλώντας τον Πάπα «αδελφό», επισήμανε τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τον μήνα Μάιο στη Νίκαια της Βιθυνίας, με την ευκαιρία της επετείου των 1.700 ετών από την Α' Οικουμενική Σύνοδο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι «ο Θεός της ζωής και του θανάτου αποφάσισε διαφορετικά, να τον καλέσει πλησίον Του, και τώρα ο αδελφός Φραγκίσκος θα προσεύχεται από τον Παράδεισο για όλους μας και για την ενότητα των Εκκλησιών».

Συνεχίζοντας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε πώς οι προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών πορεύτηκαν μαζί «την οδό της αφύπνισης των ισχυρών του κόσμου και κάθε ανθρώπου καλής θελήσεως για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Στείλαμε κοινό μήνυμα από τη Λέσβο προς κάθε κατεύθυνση, προκείμενου να αντιληφθούν όλοι οι καλοπροαίρετοι συνάνθρωποί μας ότι πίσω από τους άψυχους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα πονεμένων και φοβισμένων αδελφών μας».

«Μοιραζόμασταν κοινές αγωνίες για τη μαρτυρία μας ως ποιμένες, για τη μαρτυρία των Εκκλησιών μας στις σύγχρονες κοινωνίες μας, που βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις στον ταραγμένο από συγκρούσεις και πολέμους κόσμο μας» ανέφερε, και δεν παρέλειψε να επισημάνει τις από κοινού προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν η καταστροφή του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. «Συμμεριζόμασταν κοινές απόψεις για την ανάγκη της προστασίας της Δημιουργίας του Θεού, της διαφυλάξεως του κοινού μας Οίκου, την ώρα που ο πλανήτης βιώνει καθημερινά περιβαλλοντική υποβάθμιση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αποτέλεσμα της δικής μας εγωιστικής συμπεριφοράς» τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

