«Αιωνία σου η μνήμη, αδελφέ Πάπα Φραγκίσκε»: Συγκινητικό αντίο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Δείτε βίντεο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε τον ποντίφικα πιστό φίλο της Ορθοδοξίας και μνημόνευσε την ιστορική τους συνάντηση στα Ιεροσόλυμα

Ως πιστό φίλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας χαρακτήρισε τον Πάπα Φραγκίσκο στο μήνυμά του για το θάνατο του Ποντίφικα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Θα τον θυμόμαστε πάντα, υπογράμμισε.

Ειδική αναφορά έκανε στην προ ετών κοινή παρουσία τους στα Ιεροσόλυμα, το 2014. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν κατάφεραν να συνεορτάσουν την επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας και «να συζητήσουμε την πορεία για το Κοινό Ποτήριον».

Αιωνία σου η μνήμη αδελφέ Πάπα Φραγκίσκε, κατέληξε στο μήνυμα του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Αναλυτικά η δήλωση:

