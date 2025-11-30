Βαριέστε να κάνετε μπάνιο; Ηρθε το πρώτο «ανθρώπινο πλυντήριο» 

Μία τουλάχιστον πρωτοποριακή, εναλλακτική πρόταση για αυτούς που βαριούνται να κάνουν μπάνιο έρχεται από μία ιαπωνική εταιρία. Το πρώτο «ανθρώπινο πλυντήριο» έκανε το ντεμπούτο του από την Science στην Παγκόσμια Έκθεση της Οσάκα, τον Οκτώβριο, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες.

Japan Unveils Human Washing Machine, Now You Can Get Washed Like Laundry https://t.co/uEJggsukgJ pic.twitter.com/zMqKOFdnrl November 29, 2025

Μετά τη θερμή ανταπόκριση τού κοινού, η κατασκευάστρια εταιρεία το διαθέτει πλέον στην αγορά, στην προνομιακή τιμή των 60 εκατομμυρίων γιεν (332.000 ευρώ).

Για αρχή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς πώληση μόλις 50 συσκευές, που ονομάζονται «το πλυντήριο του μέλλοντος για ανθρώπους» - και ήδη ένα ξενοδοχείο στην Οσάκα αγόρασε την πρώτη για τους πελάτες του.

Οι χρήστες ξαπλώνουν στο θάλαμο, κλείνουν το καπάκι και μέσα σε 15 λεπτά έχουν πλυθεί και έχουν στεγνώσει (χωρίς το στύψιμο) ενώ ακούν χαλαρωτική μουσική.

500,000$ human washing machine on sale in Japanpic.twitter.com/gcDzaiDyuL — Massimo (@Rainmaker1973) November 30, 2025

Το πλυντήριο «δεν πλένει μονάχα το σώμα σας αλλά και τη ψυχή σας» δήλωσε στο AFP η εκπρόσωπος της Science, Sachiko Maekura.

Παράλληλα, η φουτουριστική συσκευή παρακολουθεί τους καρδιακούς παλμούς και άλλα ζωτικά σημεία των χρηστών.



Πηγή: skai.gr

