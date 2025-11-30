Θερμή υποδοχή του Πάπα στον Λίβανο - Κάλεσε τους Λιβανέζους να «μείνουν» στη χώρα τους

Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν σήμερα στον Πάπα Λέοντα οι Λιβανέζοι, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους της Βηρυτού παρά την καταρρακτώδη βροχή, με παραδοσιακές μουσικές και τραγούδια, με σημαίες και αλλά και πορτραίτα του εκλιπόντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, για να χαιρετήσουν την αυτοκινητοπομπή του Ποντίφικα.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε στη Βηρυτό για μία επίσκεψη 48 ωρών στον Λίβανο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και εκφώνησε ομιλία ενώπιον των αρχών και του διπλωματικού σώματος στο προεδρικό μέγαρο.

Στην ομιλία του ο ποντίφικας έδωσε έμφαση στην εσωτερική κατάσταση και στην ανάγκη να εργαστούν όλοι για την «ειρήνη» - λέξη που επανέλαβε 27 φορές - χωρίς να αναφερθεί στις περιφερειακές εντάσεις ή τους πρόσφατους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο Πάπας κάλεσε τους Λιβανέζους να «μείνουν» στη χώρα τους, όπου η οικονομική κατάρρευση έχει επιδεινώσει τη μαζική μετανάστευση, και απηύθυνε έκκληση για "συμφιλίωση" ώστε να ξεπεραστούν οι βαθιές πολιτικές και κοινοτικές αντιπαραθέσεις μέσα στη χώρα.

«Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να φύγει κανείς ή, πολύ απλά, πιο πρακτικό να πάει αλλού. Χρειάζεται πραγματικά θάρρος και διορατικότητα για να μείνει ή να επιστρέψει στη χώρα του», δήλωσε στην πρώτη του ομιλία προς τις αρχές του Λιβάνου.

Η οικονομική κατάρρευση από το 2019 επέτεινε τη μαζική μετανάστευση από τη χώρα, κυρίως των νέων μεταξύ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός είναι χριστιανοί.

«Ξέρουμε ότι η αβεβαιότητα, η βία, η φτώχεια και πολλές άλλες απειλές προκαλούν εδώ, όπως και αλλού στον κόσμο, μια αιμορραγία (από τη φυγή) νέων και οικογενειών που αναζητούν ένα μέλλον αλλού, ακόμα κι αν τους προκαλεί μεγάλο πόνο που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους», πρόσθεσε ο Λέων ΙΔ'.

Ελλείψει επίσημων στοιχείων, το ανεξάρτητο κέντρο έρευνας al-Doualiya εκτιμά ότι 800.000 Λιβανέζοι μετανάστευσαν μεταξύ 2012 και 2024. Ο πληθυσμός ανέρχεται σήμερα σε 5,8 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο είναι Σύροι πρόσφυγες.

Στην ομιλία του ενώπιον των αξιωματούχων, της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος, η οποία καταχειροκροτήθηκε, ο Αμερικανός πάπας κάλεσε τον Λίβανο που ταλανίζεται από τις κρίσεις να «ακολουθήσει το δύσκολο μονοπάτι της συμφιλίωσης» για να κλείσουν οι «προσωπικές και συλλογικές πληγές».

«Εάν αυτές οι πληγές δεν επουλωθούν, εάν δεν εργαστούμε για τη γιατρειά της μνήμης, για μια προσέγγιση μεταξύ αυτών που έχουν υποστεί ζημιές και αδικίες, θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε προς την ειρήνη», προειδοποίησε.

Η χώρα έζησε έναν μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο (1975-1990) μετά τον οποίο δεν έγινε τίποτα για να γιατρευτεί η μνήμη ή να υπάρξει πραγματική συμφιλίωση.

Ο τελευταίος πόλεμος με το Ισραήλ έχει βαθύνει τις αντιπαραθέσεις, με τη σιιτική Χεζμπολάχ να έχει ανοιχτό μέτωπο κατά του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 σε ένδειξη υποστήριξης προς την παλαιστινιακή Χαμάς, προκαλώντας την αντίθεση μεγάλου μέρους των άλλων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών.



