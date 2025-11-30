Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Φλόριντα, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο να τις χαρακτηρίζει «πολύ παραγωγικές», σημειώνοντας παράλληλα ότι «απομένει ακόμη δουλειά» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη και, φυσικά, υπάρχει και μια άλλη πλευρά που θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης, κάτι που θα συνεχιστεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ ταξιδέψει στη Μόσχα. Έχουμε, ωστόσο, έρθει σε επαφή σε διαφορετικό βαθμό και με τη ρωσική πλευρά, και έχουμε μια αρκετά σαφή εικόνα για τις θέσεις της», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Παραμένουμε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, αλλά… καθώς σημειώνουμε πρόοδο, πιστεύω ότι υπάρχει μια κοινή αντίληψη πως δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — που είναι εξαιρετικά σημαντικός, αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ένα μέλλον με πραγματική ανάπτυξη», είπε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκησε πολλές ώρες στη νότια Φλόριντα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι οι ομάδες εργάζονται όχι μόνο πάνω στους όρους που θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και στους «όρους που θα θέσουν τα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας».

Όπως πρόσθεσε, το πλαίσιο αυτό είχε αρχίσει να διαμορφώνεται την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενεύη και συνεχίστηκε με επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Χτίσαμε πάνω σε αυτά και σήμερα, αλλά απομένει περισσότερη δουλειά», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι η συνάντηση στη Φλόριντα ήταν «παραγωγική και επιτυχής».

«Στόχος μας είναι μια ευημερούσα και ισχυρή Ουκρανία», είπε ο Ουμέροφ στους δημοσιογράφους. «Συζητήσαμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία. Και οι ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικές».

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση βασίστηκε στην πρόοδο που είχε σημειωθεί στις προηγούμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη.

Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Ουμέροφ δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

Νωρίτερα πηγή στο CNN, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ήταν «δύσκολες, αλλά πολύ εποικοδομητικές», προσθέτοντας ότι συζητήθηκαν ορισμένα από τα «πιο ευαίσθητα ζητήματα».

Οι διαπραγματεύσεις «δεν ήταν εύκολες», δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, μιλώντας στο AFP. «Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατυπώσεων και λύσεων συνεχίζεται», ανέφερε η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» καθώς «όλοι επιθυμούν να υπάρχει αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συναντήθηκαν την Κυριακή στη νότια Φλόριντα με Ουκρανούς διαπραγματευτές, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι συνομιλίες αναμένονταν να καλύψουν το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο ανταλλαγών εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και άλλα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κίεβο, όσο συνεχίζεται η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας σε ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό πλαίσιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ. Η συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του γκολφ ριζόρτ Shell Bay στη Φλόριντα.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ σχεδιάζουν να αναχωρήσουν τη Δευτέρα για τη Μόσχα, όπου θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά.

Καθώς η συνάντηση ξεκινούσε, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι στόχος των συνομιλιών είναι «η εξασφάλιση ενός τέλους στον πόλεμο που θα αφήσει την Ουκρανία κυρίαρχη, ανεξάρτητη και με προοπτική πραγματικής ανάπτυξης».

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα ακολουθούν εβδομάδες διπλωματικών επαφών και διαπραγματεύσεων, μετά τη διαρροή ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο επικρίθηκε ότι έγερνε υπέρ της Ρωσίας, προκαλώντας ανησυχία στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Ρούμπιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν πραγματοποιήσει έναν γύρο συνομιλιών με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα, όπου και οι δύο πλευρές μίλησαν για πρόοδο προς ένα αμοιβαία αποδεκτό πλαίσιο.

Κατά τη συνάντηση στη Φλόριντα, ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τον Τραμπ και την ομάδα του. «Οι ΗΠΑ μας ακούν, μας στηρίζουν και στέκονται στο πλευρό μας», είπε.

Όταν ο Ουμέροφ είχε συναντήσει Γουίτκοφ και Κούσνερ τον Οκτώβριο στο Μαϊάμι για την πρώτη εκδοχή του σχεδίου των 28 σημείων, είχε δηλώσει ανοιχτά ότι το κείμενο ευνοούσε τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

