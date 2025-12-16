Μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά: Σε ισχύ νέα νομοθεσία της ΕΕ

Νέοι κανόνες της ΕΕ για την πρόληψη της ρύπανσης από μικροπλαστικά από πλαστικά pellets τίθενται σε ισχύ σήμερα (16 Δεκεμβρίου), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στο έργο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών στην πηγή τους.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις σε καθαρότερες πρακτικές και θα υποστηρίξουν τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία.

Τα πλαστικά pellets – η βασική πρώτη ύλη για τα περισσότερα πλαστικά προϊόντα – αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης μικροπλαστικών.

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλους τους φορείς που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις στην ΕΕ που χειρίζονται πέντε τόνους ή περισσότερους τόνους πλαστικού.

Οι φορείς πρέπει να αποφεύγουν, να περιορίζουν και να τακτοποιούν τυχόν διαρροές ή απώλειες, καθώς και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνου προσαρμοσμένα στη φύση και το μέγεθος των εγκαταστάσεών τους.

Οι μεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνου, αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον Κανονισμό.

Οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που χειρίζονται περισσότερους από 1.500 τόνους πλαστικών σφαιριδίων ετησίως πρέπει να λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή άδεια. Ισχύουν απλούστερες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τις μικρές εταιρείες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026 , η Επιτροπή θα αναπτύξει υλικό ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για την υποστήριξη της εφαρμογής του κανονισμού και θα ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για την εκτίμηση των ποσοτήτων των απωλειών.

Αθηνά Παπακώστα

