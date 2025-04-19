Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισκέφθηκε το Μ. Σάββατο το Βατικανό, προκειμένου να συναντήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη δια ζώσης επαφή της δεύτερης προεδρίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου με την Αγία Έδρα.

Ο Βανς, καθολικός ο ίδιος, έχει συγκρουστεί δημοσίως με τον Πάπα Φραγκίσκο για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Στη Ρώμη είχε συνομιλίες με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, και τον στενό του συνεργάτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, οι δύο πλευρές είχαν «εγκάρδιες συνομιλίες», στις οποίες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση «σε χώρες που πλήττονται από πόλεμο, πολιτικές εντάσεις και δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, με ιδιαίτερη αναφορά σε μετανάστες, πρόσφυγες και κρατούμενους».

Ο πάπας Φραγκίσκος, που αναρρώνει από διπλή πνευμονία και έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του μετά από εντολή των γιατρών του, δεν συμμετείχε στη συνάντηση. Ο Βανς βρίσκεται στην Ιταλία με αφορμή τις εορτές του Πάσχα των Καθολικών.

Η ηγεσία του Βατικανού έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, από τα σχέδια μαζικών απελάσεων μεταναστών μέχρι τις σαρωτικές περικοπές σε διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και κοινωνικές δαπάνες.

«Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη συγκυρία», σχολίασε ο Ιταλός πανεπιστημιακός Μάσιμο Φατζιόλι, ειδικός σε θέματα του Βατικανού. «Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι αυτή τη στιγμή ύψιστη προτεραιότητα για την Αγία Έδρα».

Ο πάπας έχει χαρακτηρίσει τις πολιτικές Τραμπ στο μεταναστευτικό «ντροπή», ενώ ο Βανς έχει επικαλεστεί θεολογικές αρχές του Μεσαίωνα για να τις δικαιολογήσει. Ο ίδιος ο Φραγκίσκος απάντησε σε αυτές τις αναφορές σε ανοικτή επιστολή προς τους Καθολικούς επισκόπους των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, καταγγέλλοντας το μεταναστευτικό σχέδιο ως «μεγάλη κρίση» για τη χώρα.

«Ό,τι βασίζεται στη βία και όχι στην αλήθεια της ισότητας όλων των ανθρώπων, ξεκινά στραβά και θα τελειώσει στραβά», είχε δηλώσει τότε ο ποντίφικας.

Κράτος και Εκκλησία σε απόσταση

Ο Βανς είχε επισκεφθεί το Βατικανό και τη Μ. Πέμπτη, συμμετέχοντας με την οικογένειά του σε θρησκευτική τελετή στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Την ίδια ώρα, το φιλανθρωπικό σκέλος της Καθολικής Εκκλησίας έχει περιγράψει τις περικοπές της κυβέρνησης Τραμπ στη χρηματοδότηση της διεθνούς βοήθειας ως «καταστροφικές» για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των περικοπών, αναγκάζεται να διακόψει πολυετή συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Η εκπρόσωπος των επισκόπων, Τσιέκο Νογκούτσι, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο καρδινάλιος Παρολίν είναι «πλήρως ενήμερος» για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προσευχόμαστε η συνάντηση να αποδώσει καρπούς και να αποτελέσει αφετηρία εποικοδομητικού διαλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

