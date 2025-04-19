Η Ρωσία ανακατέλαβε χωριό από την Ουκρανία στην περιφέρεια Κουρσκ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως ανακατέλαβε τον προτελευταίο οικισμό που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, αποπερατώνοντας σχεδόν πλήρως την ανακατάληψη αυτής της περιοχής που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης το καλοκαίρι του 2024.

«Κατά τη διάρκεια επιθετικών επιχειρήσεων, οι μονάδες της στρατιωτικής ομάδας Βορρά απελευθέρωσαν το χωριό Ολέσνια, στην περιφέρεια του Κουρσκ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Με την ανάκτηση αυτού του μικρού παραμεθόριου χωριού, παραμένει μονάχα ένα, εκείνο του Γκόρναλ, που τελεί ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν τον Αύγουστο του 2024 μία επίθεση σε αυτήν την παραμεθόριο περιοχή, αιφνιδιάζοντας τα ρωσικά στρατεύματα και καταλαμβάνοντας περισσότερα από 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι Ρώσοι στρατιώτες, που επιχειρούν έκτοτε να τους απομακρύνουν, ανακατέλαβαν μεγάλα τμήματα στην περιοχή τον Μάρτιο, απωθώντας τους Ουκρανούς κυρίως από τη μικρή πόλη Σούτζα, την κύρια βάση των επιχειρήσεών τους σε αυτήν τη ζώνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.