Βανδαλισμός του μνημείου Εξέγερσης του Γκέτο της Βαρσοβίας

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα μια πράξη βανδαλισμού εναντίον του μνημείου των ηρώων της Εξέγερσης του Γκέτο της Βαρσοβίας το 1943, βανδαλισμό που διέπραξαν άγνωστοι, βάφοντας το μνημείο με κόκκινη και μαύρη μπογιά.

'A disgraceful act': Officials condemn vandalism of Warsaw Ghetto monument https://t.co/2R21MqLKyu November 15, 2024

«Χθες το βράδυ, το μνημείο του Γκέτο της Βαρσοβίας βανδαλίστηκε», έγραψε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Πολωνία Γιάκοβ Λίβνε με ανάρτηση στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του μνημείου με τις ζημιές που είχε υποστεί.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε εργαζόμενους να αφαιρούν τις μπογιές από αυτό το μνημείο που βρίσκεται στην περιοχή του πρώην γκέτο, απέναντι από το Μουσείο της Ιστορίας των Πολωνών Εβραίων, κοντά στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας.

Ο Λίβνε κάλεσε τις πολωνικές αρχές «να καταδικάσουν αυτή την πράξη, να βρουν τους ενόχους και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη».

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αμέσως «την πράξη βανδαλισμού» που διαπράχθηκε ενάντια στο «σύμβολο της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και της εβραϊκής αντίστασης κατά του γερμανικού ναζισμού».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, «τέτοιες πράξεις συνιστούν επίθεση στην ιστορία και τις αξίες που μας ενώνουν ως κοινωνία».

Η μαύρη και κόκκινη μπογιά που βάφτηκε το μνημείο θυμίζει τα χρώματα του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού (UPA), τον οποίο η Βαρσοβία κατηγορεί ότι σκότωσε περίπου 100.000 αμάχους στην πολωνική μειονότητα μεταξύ 1943 και 1945.

Ωστόσο, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη βεβήλωση.

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη «εντατικής έρευνας» για τη «βεβήλωση» του μνημείου.

Ένα χρόνο μετά την εισβολή στην Πολωνία, το 1940, οι Ναζί σφράγισαν μια συνοικία της Βαρσοβίας και σχεδόν μισό εκατομμύριο Εβραίοι στοιβάχτηκαν σε τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα, προκειμένου να τους εξοντώσουν μέσω της πείνας και των ασθενειών και να μεταφέρουν περισσότερους από 300.000 σε θαλάμους αερίων.

Η εξέγερση ξέσπασε στις 19 Απριλίου 1943. Ήταν η μεγαλύτερη και πιο γνωστή πράξη της εβραϊκής αστικής αντίστασης κατά των Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

