Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ρωσικά συμφέροντα ασφαλείας, να βασίζεται στη «νέα εδαφική πραγματικότητα» και να αντιμετωπίζει στη ρίζα τις αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, o Πούτιν ανέφερε στον Σολτς ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με βάση τις προτάσεις που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο.

«Όσον αφορά τις προοπτικές για πολιτική και διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η ρωσική πλευρά δεν αρνήθηκε ποτέ και παραμένει ανοιχτή στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που διέκοψε το καθεστώς του Κιέβου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο. «Οι προτάσεις της Ρωσίας είναι γνωστές και σκιαγραφούνται, ειδικότερα, σε μια ομιλία του Ιουνίου από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών».

Η Ρωσία έτοιμη να εξετάσει ενεργειακές συμφωνίες

Παράλληλα, ο Πούτιν είπε στον Όλαφ Σολτς ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να εξετάσει ενεργειακές συμφωνίες εάν το Βερολίνο ενδιαφέρεται, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης για μια «άνευ προηγουμένου υποβάθμιση» των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, για την οποία κατηγόρησε τις εχθρικές ενέργειες της Γερμανίας, ανέφερε σε ανακοίνωση το Κρεμλίνου.

«Τονίστηκε ότι η Ρωσία εκπλήρωσε πάντα αυστηρά τις συνθήκης και τις συμβατικές της υποχρεώσεις στον ενεργειακό τομέα και είναι έτοιμη για αμοιβαία επωφελή συνεργασία εάν η γερμανική πλευρά δείξει ενδιαφέρον για αυτό».

Η Γερμανία εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αέριο πριν από τον πόλεμο, αλλά οι άμεσες αποστολές σταμάτησαν όταν ανατινάχτηκαν οι αγωγοί Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα το 2022.

Σολτς: Να αποσύρεις τον στρατό από την Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Όλαφ Σολτς κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποσύρει τα στρατεύματά του στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία από το 2022 την Παρασκευή, τονίζοντας ότι η Γερμανία θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης..

Ο Σολτς είπε επίσης στον Πούτιν ότι η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Σολτς είχε προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο θα έχει ξανά συνομιλία μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Γερμανό καγκελάριο ότι η επικοινωνία θα αποτελέσει πλεονέκτημα για τον Ρώσο πρόεδρο καθώς θα αποδυναμώσει το καθεστώς απομόνωσης και θα συνεχίσει τον πόλεμό του εναντίον της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι αυτό θα βοηθήσει τον Πούτιν μόνο μειώνοντας την απομόνωσή του. Ο Πούτιν δεν θέλει πραγματική ειρήνη, θέλει διάλειμμα», είπε η πηγή στο Reuters.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, ο Όλαφ Σολτς κατέστησε σαφές στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία για πολεμικές αποστολές κατά της Ουκρανίας αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση και επέκταση της σύγκρουσης.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν τους διαύλους επικοινωνίας ανοιχτούς ενώ ο Σολτς θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους και του ΝΑΤΟ για τις λεπτομέρειες της συνομιλίας.

Πηγή: skai.gr

