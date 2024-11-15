Τσελίκ: Έτοιμοι για στρατιωτική επιχείρηση σε Συρία- Ιράκ αν χρειαστεί

Ευθεία απειλή εξαπέλυσε η Τουρκία για άμεση εισβολή σε Συρία και Ιράκ εφόσον αντιληφθεί να συντελείται κάποιου είδους τρομοκρατική ενέργεια.

«Αν δούμε μια τρομοκρατική δράση, θα κάνουμε άμεσα στρατιωτική επιχείρηση», τόνισε ο Εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ τονίζοντας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι σε ετοιμότητα.

«Παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά και περιέγραψε πως πριν από χρόνια αποφασίστηκε χερσαία επιχείρηση και υπήρξε δράση σε ένα μήνα και δύο μήνες αργότερα.

«Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις είναι σε εγρήγορση για να αναλάβουν δράση μόλις δοθούν οδηγίες. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε θέση να ξεκινήσουν αυτή την επιχείρηση αμέσως μόλις δοθεί η οδηγία», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως βαρύνουσα σημασία έχει η παραμονή των δυνάμεων της Συρίας και του Ιράκ 30 μέτρα μακριά από τα σύνορά της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, συνόψισε πως μια τρομοκρατική ενέργεια τέτοιου είδους (καταπάτησης του συγκεκριμένου ορίου, θεωρείται από την Τουρκία, αυτομάτως απειλή που θα δρομολογήσει επιχείρηση

«Προσπαθούνταν να δημιουργηθούν τρομοκρατικά κράτη. Ενώ όσοι μιλούσαν για λογαριασμό του CHP επέκριναν τη γαλάζια πατρίδα, επέκριναν και τις χερσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιχειρήσεις, θα υπήρχαν τρομοκράτες κρατιστές. Οι ένοπλες δυνάμεις μας κατέστρεψαν αυτές τις δομές», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

