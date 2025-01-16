ΝΑΤΟ: Αδύνατο να προστατέψουμε όλες τις υποθαλάσσιες υποδομές

Είναι "αδύνατο" οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να προστατεύσουν από μια ενδεχόμενη δολιοφθορά όλες τις ευαίσθητες υποθαλάσσιες υποδομές, καλώδια και αγωγούς, δεδομένου του εύρους του δικτύου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Ατλαντικής Συμμαχίας ειδικός σε αυτά τα θέματα.

"Δεν μπορείτε να τοποθετείτε ένα πλοίο σε κάθε ναυτικό μίλι αγωγού ή καλωδίου. Είναι αδύνατη η αποστολή αυτή", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νιλς Μάρκουσεν, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού της Δανίας, ο οποίος διευθύνει στο ΝΑΤΟ το Ναυτικό Κέντρο για την ασφάλεια των κρίσιμης σημασίας υποθαλάσσιων υποδομών.

"Υπάρχουν σχεδόν 50.000 μεγάλα πλοία στον κόσμο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές ρίχνοντας την άγκυρα", πρόσθεσε.

Το θέμα της ασφάλειας στα σύνορα της Ρωσίας, κυρίως στη Βαλτική Θάλασσα, ανησυχεί τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αρκετά υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υπέστησαν ζημιές τους τελευταίους μήνες στη Βαλτική Θάλασσα.



Ευρωπαίοι ηγέτες και ειδικοί υποψιάζονται ενέργειες "υβριδικού πολέμου" που οργανώθηκαν από τη Ρωσία.

Την Τρίτη, οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέχονται από αυτόν τον μεγάλο θαλάσσιο χώρο, ο οποίος παρουσιάζεται ως μια από τις βασικές περιοχές για τη Συμμαχία, συνεδρίασαν στη Φινλανδία για να συζητήσουν τρόπους για την αύξηση της ασφάλειας εκεί.

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αναπτύξει πλοία, αεροπλάνα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιδρώντας στις δολιοφθορές αυτές για τις οποίες θεωρείται ύποπτη η Μόσχα. Μια επιχείρηση προβλέπεται για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη Συμμαχία.

Ένας μικρός στόλος μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιφανείας του πολεμικού ναυτικού θα αναπτυχθεί "προκειμένου να βελτιωθεί η επιτήρηση και η αποτροπή", δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Για τον Νιλς Μάρκουσεν, εάν αυτή η αποστολή επιτήρησης στη Βαλτική δεν καταστήσει δυνατό να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος, θα "φέρει πολύ περισσότερη προσοχή, επιτήρηση και θα δώσει μια καλύτερη ιδέα για το ποιος επιχειρεί εκεί και για ποιο σκοπό". "Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά", συνέχισε ο Δανός αξιωματικός.

Στις 25 Δεκεμβρίου, το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, και άλλα τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών υπέστησαν ζημιές, λίγες εβδομάδες μετά τις παρόμοιες ζημιές σε δύο καλώδια τηλεπικοινωνιών στα σουηδικά χωρικά ύδατα.

Το Eagle S, πετρελαιοφόρο με σημαία των Νήσων Κουκ, το οποίο φέρεται να ανήκει στον ρωσικό "στόλο-φάντασμα", είναι ύποπτο για τη "δολιοφθορά" σε αυτά τα καλώδια από τη φινλανδική αστυνομία, η οποία έκανε επιδρομή στο πλοίο και στη συνέχεια το κατέλαβε για τις ανάγκες της έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.