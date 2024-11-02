Το Κάιρο φιλοξενεί τις συναντήσεις μεταξύ της Φατάχ και της Χαμάς για τις συνομιλίες οργάνωσης μιας επιτροπής διοίκησης της Γάζας στο πλαίσιο μεταπολεμικών σχεδίων, σύμφωνα με μία δήλωση υψηλόβαθμης αιγυπτιακής πηγής ασφάλειας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV.

Η κίνηση αυτή, εξελίσσεται στο πλαίσιο των διαμεσολαβητικών προσπαθειών της Αιγύπτου με τη συμμετοχή της παλαιστινιακής και της ισραηλινής πλευράς για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά και της επέκτασης της πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η Χαμάς επιμένει ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μία συνολική συμφωνία που θα εξασφαλίζει το τέλος του πολέμου, αλλά και μία συμφωνία ανταλλαγής των Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με την εξόντωση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

