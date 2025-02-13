Χαμάς: Δεν καταρρέει η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα- Οι όμηροι θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ, με την προϋπόθεση ότι και εκείνο θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Το τηλεοπτικό δίκτυο al Jazeera μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι οι συνομιλίες Χαμάς και Ισραήλ συνομιλίες που έχουν στόχο να αποσοβηθεί η κρίση η οποία απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία κατέληξαν σε επιτυχία. Η Χαμάς επιβεβαιώνει επίσης ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους όπως είχε προγραμματιστεί, το ερχόμενο Σάββατο.

«Δεν ενδιαφερόμαστε για την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Επιθυμούμε έντονα να εφαρμοστεί και να διασφαλίσουμε ότι η κατοχή (σ.σ. το Ισραήλ) συμμορφώνεται πλήρως με αυτή», δήλωσε νωρίτερα ο Άμπντελ Λατίφ αλ Κάνου, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού κινήματος σε ανακοίνωσή του.

«Οι μεσολαβητές ασκούν πίεση (…) για να επαναληφθεί το Σάββατο η διαδικασία ανταλλαγής Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ» , πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Η γλώσσα των απειλών και του εκφοβισμού που χρησιμοποιεί ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν εξυπηρετεί την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας», υπογράμμισε ο αλ Κάνου.

Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς απειλήθηκε τις τελευταίες ημέρες και την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι αν το παλαιστινιακό κίνημα δεν απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους το Σάββατο, όπως είναι προγραμματισμένο, ο ισραηλινός στρατός ενδέχεται να ξεκινήσει και πάλι τις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Χθες Τετάρτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απείλησε από την πλευρά του τη Χαμάς με «νέο πόλεμο (…) διαφορετικής έντασης από αυτόν πριν την εκεχειρία», αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως το Σάββατο.

Τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι θα ξεσπάσει «κόλαση», αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους «όλους τους ομήρους».

Αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής της στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια συναντήθηκε με Αιγύπτιους αξιωματούχους ασφαλείας χθες σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο.

Σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό κίνημα επεσήμανε ότι οι μεσολαβητές ακούν πίεση για να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο και για να επαναληφθούν οι ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων.

Αφού επιβεβαιωθεί από τους μεσολαβητές η σύμφωνη γνώμη του Ισραήλ, «τα προκατασκευασμένα κτίρια, οι σκηνές, τα καύσιμα, ο βαρύς εξοπλισμός, τα φάρμακα, τα υλικά ανοικοδόμησης των νοσοκομείων και όλα όσα συνδέονται με το ανθρωπιστικό πρωτόκολλο» θα μπορέσουν να αρχίσουν να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε παλαιστινιακή πηγή που πρόσκειται στις συνομιλίες.

Στο μεταξύ δεκάδες εκσκαφείς και ημιφορτηγά που μεταφέρουν οικοδομικά υλικά όπως και τροχόσπιτα βρίσκονται στην αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα, έτοιμα να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το al Qahera News που πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες Πληροφοριών.

