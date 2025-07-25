Στο προξενείο του Ιράν στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν το πρωί της Παρασκευής αντιπροσωπείες για κατ' ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και της λεγόμενης ομάδας E3 της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ανώτεροι διπλωμάτες της ομάδας E3 πραγματοποιούν συνομιλίες με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν για πρώτη φορά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, με στόχο να εκτιμήσουν κατά πόσο η Τεχεράνη επιθυμεί έναν συμβιβασμό ώστε να αποφευχθούν οι κυρώσεις.

Πριν από τις συνομιλίες, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει «σταθερή και ακλόνητη».

«Ο εμπλουτισμός ουρανίου μας θα συνεχιστεί δεν θα παραιτηθούμε από αυτό το δικαίωμα του ιρανικού λαού», δήλωσε ο Αρακτσί σε βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες της Παρασκευής αποτελούν «συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η θέση μας είναι σαφής και αμετάβλητη».

