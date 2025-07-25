Ουκρανία: Διαδηλώσεις για τη νέα νομοθεσία Ζελένσκι

Σημαντικές αντιδράσεις προκάλεσε η νέα νομοθεσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία, με πολίτες να βγαίνουν σε μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι επικριτές κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου και επισημαίνουν κινδύνους για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας.

Αλλαγή δομής στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Η νέα νομοθεσία θέτει το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) υπό το άμεσο έλεγχο του Γενικού Εισαγγελέα. Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος διορίζεται από τον πρόεδρο της χώρας σε συμφωνία με το κοινοβούλιο, στοιχείο που σύμφωνα με τους διαδηλωτές, συγκεντρώνει υπέρμετρη εξουσία στο πρόσωπο του Ζελένσκι.



Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Κίεβο και άλλες πόλεις φώναξαν πως η «απόφαση Ζελένσκι αποτελεί πισωγύρισμα» σε προηγούμενες αμφιλεγόμενες πολιτικές πρακτικές, παραπέμποντας στην περίοδο του πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανούκοβιτς.

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου

Με τον νέο νόμο, ο Γενικός Εισαγγελέας αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υποθέσεις των δύο αρχών και τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ή να σταματά έρευνες εφόσον το ζητήσει η υπεράσπιση, περιορίζοντας την αυτονομία της SAPO.



Όπως τόνισε ο εισαγγελέας της SAPO, Ολεξάντρ Κλιμένκο, «η ανεξαρτησία των δύο αρχών ουσιαστικά καταρρίπτεται». Εξίσου κατηγορηματικός και ο διευθυντής της NABU, Σέμεν Κριβόνος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της ανεξαρτησίας των θεσμών ως προϋπόθεση για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουκρανίας.

Αντιπαραθέσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Την παραμονή της ψήφισης του νόμου, ερευνήθηκαν τα γραφεία των δύο ανεξάρτητων αρχών, με αφορμή υποψίες για σχέσεις με ρωσικά δίκτυα. Παρά τις φωνές διαμαρτυρίας, υπήρξαν και βουλευτές που στήριξαν τη νομοθεσία όπως η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο, κάνοντας λόγο για "επιλεκτική" εφαρμογή της καταπολέμησης της διαφθοράς από τις δύο αρχές. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε πως στόχος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας των θεσμών, «χωρίς ρωσικές επιρροές».

Η νέα νομοθεσία ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και εντός του κυβερνώντος κόμματος. Η βουλευτής Αναστασίγια Ράντινα, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά της διαφθοράς, προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις» στη λειτουργία του κράτους.

Ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασαν οι Βρυξέλλες καθώς, σύμφωνα με τη Μάρτα Κος, Επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ, «ο νόμος αποτελεί σοβαρό βήμα προς τα πίσω». Η ίδια τόνισε ότι η ανεξαρτησία των NABU και SAPO είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Σε απάντηση στις κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος Ζελένσκι συναντήθηκε με τους επικεφαλής των αρχών κατά της διαφθοράς και τον Γενικό Εισαγγελέα, δηλώνοντας: «Ακούμε τι λέει η κοινή γνώμη… Θα υπάρξει σύντομα σχέδιο επίλυσης της διαμάχης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διορθωτικών κινήσεων τις επόμενες εβδομάδες.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

