Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τα παιδιά ηλικίας 17 ετών και κάτω θα αντιμετωπίσουν ισόβια απαγόρευση αγοράς τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού καθώς το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη το σχετικό νομοσχέδιο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια «γενιά χωρίς κάπνισμα».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης νέους όρους αδειοδότησης για τους εμπόρους, επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στην παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα, εισάγει ελέγχους στη διαφήμιση, και θέτει περαιτέρω περιορισμούς στο κάπνισμα και το άτμισμα σε δημόσιους χώρους.

Η τελευταία έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας της Βρετανίας (ONS) κατέγραψε σχεδόν 6 εκατομμύρια καπνιστές ηλικίας 18 ετών και άνω, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του ενήλικου πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr

