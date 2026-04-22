Βρετανία: Δια βίου απαγόρευση αγοράς τσιγάρων για τους γεννηθέντες από το 2009 και μετά

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη το σχετικό νομοσχέδιο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια «γενιά χωρίς κάπνισμα»

Κάπνισμα - Άτμισμα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τα παιδιά ηλικίας 17 ετών και κάτω θα αντιμετωπίσουν ισόβια απαγόρευση αγοράς τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού καθώς το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη το σχετικό νομοσχέδιο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια «γενιά χωρίς κάπνισμα». 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης νέους όρους αδειοδότησης για τους εμπόρους, επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στην παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα, εισάγει ελέγχους στη διαφήμιση, και θέτει περαιτέρω περιορισμούς στο κάπνισμα και το άτμισμα σε δημόσιους χώρους. 

Η τελευταία έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας της Βρετανίας (ONS) κατέγραψε σχεδόν 6 εκατομμύρια καπνιστές ηλικίας 18 ετών και άνω, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 10% του ενήλικου πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 

TAGS: Βρετανία απαγόρευση κάπνισμα άτμισμα
