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Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από «βλήμα άγνωστου τύπου» στο Ορμούζ

Το πλοίο δεν έχει ταυτοποιηθεί όσον αφορά το όνομα ή τη σημαία του και το συμβάν έγινε περίπου 20 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Χασάμπ του Ομάν

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Στενό του Ορμούζ

Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

Φορτηγό πλοίο —ούτε το όνομα, ούτε η σημαία του διευκρινίζονται— ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», τονίζεται σε προειδοποιητικό δελτίο της υπηρεσίας. Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν κάπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή πλοίο Ομάν
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