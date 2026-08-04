Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

Φορτηγό πλοίο —ούτε το όνομα, ούτε η σημαία του διευκρινίζονται— ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», τονίζεται σε προειδοποιητικό δελτίο της υπηρεσίας. Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν κάπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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