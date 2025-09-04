Λογαριασμός
UKMTO: Αναφορά για περιστατικό με βλήμα κοντά σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Βλήμα εθεάθη να χτυπά τη θάλασσα σε κάποια απόσταση από ένα πλοίο, 178 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα - Ασφαλή το πλήρωμα και το πλοίο 

Η υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό 178 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, όπου ένα άγνωστο βλήμα εθεάθη να χτυπά τη θάλασσα σε κάποια απόσταση από ένα πλοίο.

Το πλοίο και το πλήρωμα ήταν ασφαλή και προχωρούσαν προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης, πρόσθεσε η βρετανική υπηρεσία UKMTO σε ανάρτηση στο X.

