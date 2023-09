Burning Man: Περίπου 72.000 επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στο φεστιβάλ λόγω της κακοκαιρίας- Αρχίζουν να φεύγουν σταδιακά

Οι καιρικές συνθήκες στην έρημο Black Rock όπου διεξάγεται το διάσημο φεστιβάλ Burning Man έχουν βελτιωθεί σημαντικά επιτρέποντας στους πολίτες που εγκλωβίστηκαν λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης να μπορούν πλέον να μετακινηθούν.

Η δυνατή βροχόπτωση μετέτρεψε την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε μια έρημο στη Νεβάδα, σε λασπόλουτρο με αποτέλεσμα περίπου 72.000 άνθρωποι να εγκλωβιστούν.

#UPDATE: Burners are leaving behind the camps and trash. It will be a big environmental cleanup crisis in the days to come



Credit @tai_mahaul#BurningMan