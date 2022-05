Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους καταδίκασε στη διάρκεια ομιλίας του την "βάναυση" και "αδικαιολόγητη" εισβολή στο Ιράκ εννοώντας την εισβολή στην Ουκρανία και διορθώνοντας στη συνέχεια το λάθος του.

Ο Μπους μιλούσε χθες, Τετάρτη, σε μια εκδήλωση στο Ντάλας και στη διάρκεια της ομιλίας του επέκρινε το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας.

"Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη Ρωσία και η απόφαση ενός άνδρα να ξεκινάει μια απολύτως αδικαιολόγητη και βάναυση εισβολή στο Ιράκ", είπε ο Μπους, αλλά στη συνέχεια το διόρθωσε κουνώντας το κεφάλι του και λέγοντας: "Εννοώ στην Ουκρανία".

Επειτα αστειεύτηκε και απέδωσε το λάθος στην ηλικία του προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

Το 2003, όταν ο Μπους ήταν πρόεδρος, οι ΗΠΑ ηγήθηκαν μιας εισβολής στο Ιράκ με πρόσχημα την ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν, τα οποία ωστόσο δεν βρέθηκαν ποτέ.

Ο παρατεταμένος πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε τον εκτοπισμό πολλών περισσότερων.

Το βίντεο με το λεκτικό σφάλμα του Μπους έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνοντας πάνω από τρία εκατομμύρια θεάσεις μόνο στο Twitter από τη στιγμή που ανέβασε το στιγμιότυπο ένας δημοσιογράφος της Dallas News.

Well to be fair to bush, the Iraq invasion was 2 men including tony blair https://t.co/iIvzzqIvQv