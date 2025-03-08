Ένα απίστευτο περιστατικό έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Southwest από το Χιούστον με προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ. Λίγο πριν την απογείωση, και ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε, μία γυναίκα επιβάτης έπαθε αμόκ, σηκώθηκε από την θέση της και πήγε στο μπροστινό μέρος, ζητώντας να αποβιβαστεί.

«Άρχισε να πηδάει πάνω – κάτω και να ουρλιάζει με όλη της τη δύναμη» δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας στο 12 News .

Όταν το αεροπλάνο συνέχισε να κινείται, η νεαρή αφροαμερικανή επιβάτης ταράχθηκε ακόμα περισσότερο, έβγαλε όλα της τα ρούχα και απαιτούσε να μπει ακόμα και στο πιλοτήριο, ενώ έτρεχε γυμνή στον διάδρομο, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων (και κάποιων έντρομων) επιβατών.

Screaming @SouthwestAir passenger strips naked on plane from Houston to Phoenix, shocking fellow flyers — including CHILLRENS



SOURCE: @StacyBurke



STORY: https://t.co/i5tWmd4ZcO pic.twitter.com/E106DfuClO — The Gary & Dino Show (@garyanddino) March 6, 2025

Μάλιστα, η γυμνή γυναίκα, εμφανώς με ψυχολογικό πρόβλημα, κάποια στιγμή στεκόταν όρθια μπροστά στους επιβάτες κάνοντας αστεία και επιδεικνύοντας σεξουαλική διάθεση.

«Ήταν ολοφάνερο ότι η γυναίκα είχε μια ψυχική κατάρρευση» δήλωσε η μάρτυρας στο αμερικανικό κανάλι.

«Σίγουρα έχει πάρει ναρκωτικά» ακούγεται να λέει μία νεαρή επιβάτης της πτήσης που κατέγραφε με το κινητό της την σκηνή.

A Southwest Airlines flight from Houston to Phoenix was forced to return to the gate after a woman stripped naked and began screaming while trying to get into the cockpit before takeoff. 😳 pic.twitter.com/NucYJUJsWn — Rain Drops Media (@Raindropsmedia2) March 6, 2025

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο πιλότος ακύρωσε την απογείωση και το αεροπλάνο επέστρεψε στην πύλη., προκειμένου να κατέβει η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Η πτήση αναχώρησε τελικά για το Φοίνιξ με μία ώρα καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

