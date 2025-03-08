Λογαριασμός
Γυναίκα έπαθε αμόκ σε πτήση – Έτρεχε γυμνή, ουρλιάζοντας στον διάδρομο του αεροπλάνου - Βίντεο

«Σίγουρα έχει πάρει ναρκωτικά» ακούγεται να λέει μία επιβάτης της πτήσης που κατέγραφε με το κινητό της την σκηνή

αμοκ

Ένα απίστευτο περιστατικό έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Southwest από το Χιούστον με  προορισμό το Φοίνιξ των ΗΠΑ. Λίγο πριν την απογείωση, και ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε, μία γυναίκα επιβάτης έπαθε αμόκ, σηκώθηκε από την θέση της και πήγε στο μπροστινό μέρος, ζητώντας να αποβιβαστεί. 

«Άρχισε να πηδάει πάνω – κάτω και να ουρλιάζει με όλη της τη δύναμη» δήλωσε μία αυτόπτης μάρτυρας στο 12 News . 

Όταν το αεροπλάνο συνέχισε να κινείται, η νεαρή αφροαμερικανή επιβάτης ταράχθηκε ακόμα περισσότερο, έβγαλε όλα της τα ρούχα και απαιτούσε να μπει ακόμα και στο πιλοτήριο, ενώ έτρεχε γυμνή στον διάδρομο, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων (και κάποιων έντρομων) επιβατών. 

Μάλιστα, η γυμνή γυναίκα, εμφανώς με ψυχολογικό πρόβλημα, κάποια στιγμή στεκόταν όρθια  μπροστά στους επιβάτες κάνοντας αστεία και επιδεικνύοντας σεξουαλική διάθεση.

«Ήταν ολοφάνερο ότι η γυναίκα είχε μια ψυχική κατάρρευση» δήλωσε η μάρτυρας στο αμερικανικό κανάλι. 

«Σίγουρα έχει πάρει ναρκωτικά» ακούγεται να λέει μία νεαρή επιβάτης της πτήσης που κατέγραφε με το κινητό της την σκηνή. 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο πιλότος ακύρωσε την απογείωση και το αεροπλάνο επέστρεψε στην πύλη., προκειμένου να κατέβει η γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Η πτήση αναχώρησε τελικά για το Φοίνιξ με μία ώρα καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

