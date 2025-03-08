Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροπική καταιγίδα σάρωσε τις ακτές της Αυστραλίας: 300.000 ιδιοκτησίες χωρίς ρεύμα

Συνολικά επηρεάστηκαν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι στο Κουίνσλαντ και στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία

Αυστραλία

Περισσότερες από 300.000 ιδιοκτησίες έμειναν χωρίς ρεύμα μετά το σφοδρό πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Alfred από τις ακτές της Αυστραλίας.

Η τροπική καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρότατους ανέμους και από μεγάλα ύψη βροχής, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και πλημμύρες σε πολλές περιοχές κατά μήκος των ακτών.

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες έδωσαν εντολή σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Συνολικά, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταιγίδα Alfred στο Κουίνσλαντ και στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία (βόρεια του Σίδνεϊ).

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα χειρότερα πέρασαν, ωστόσο οι κίνδυνοι από την καταιγίδα δεν έχουν παρέλθει, καθώς το φαινόμενο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστραλία κυκλώνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark