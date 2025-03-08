Περισσότερες από 300.000 ιδιοκτησίες έμειναν χωρίς ρεύμα μετά το σφοδρό πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Alfred από τις ακτές της Αυστραλίας.

Η τροπική καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρότατους ανέμους και από μεγάλα ύψη βροχής, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και πλημμύρες σε πολλές περιοχές κατά μήκος των ακτών.

Tropical Cyclone Alfred causes power cuts to more than a quarter of a million homes and businesses in Australia while prompting evacuation orders for thousands of people pic.twitter.com/o6rgQn5zfV — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 8, 2025

Οι αυστραλιανές υπηρεσίες έδωσαν εντολή σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Συνολικά, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταιγίδα Alfred στο Κουίνσλαντ και στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία (βόρεια του Σίδνεϊ).

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα χειρότερα πέρασαν, ωστόσο οι κίνδυνοι από την καταιγίδα δεν έχουν παρέλθει, καθώς το φαινόμενο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

