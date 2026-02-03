Λογαριασμός
Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν - Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για τον θάνατο της 64χρονης Λίντα Στίβενσον

Τζιλ Μπάιντεν

Ο πρώην σύζυγος της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της συζύγου του έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης.

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για τον θάνατο της 64χρονης Λίντα Στίβενσον, μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών.
 

TAGS: Τζιλ Μπάιντεν πρώην σύζυγος Δολοφονία
