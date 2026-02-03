Ο πρώην σύζυγος της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της συζύγου του έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής έντασης.

Ο 77χρονος Γουίλιαμ Στίβενσον συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως για τον θάνατο της 64χρονης Λίντα Στίβενσον, μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.