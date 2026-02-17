Ο διάσημος Αμερικανός αιδεσιμότατος των Βαπτιστών και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα Τζέσε Τζάκσον (Jesse Jackson) έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Τους τελευταίους μήνες ο Τζέσε Τζάκσον - ο οποίος θεωρούταν ο συνεχιστής της κληρονομιάς του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ - νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο Σικάγο, καθώς έπασχε εδώ και μία δεκαετία από τη νόσο PSP (Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση).

Πρόκειται για μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τον εγκέφαλο, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της νόσου Πάρκινσον, αλλά με γρήγορη εξέλιξη.

Ο αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον πέθανε «σήμερα Τρίτη περιστοιχισμένος από την οικογένειά του», αναφέρει η οικογένεια σε ανακοίνωσή της.

«Η ακλόνητη δέσμευσή του για την δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια», τονίζεται επίσης.

Ο 84χρονος Δημοκρατικός αιδεσιμότατος ήταν ηγέτης του κινήματος "Rainbow PUSH" για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, από την εποχή του 1960 και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, το 1984 και το 1988.

Ο Τζάκσον αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.



