Το Κρεμλίνο δήλωσε στους δημοσιογράφους να μην αναμένουν ειδήσεις την Τρίτη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που διεξάγονται στη Γενεύη μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη και ότι δεν θα υπάρξει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ειδήσεις σήμερα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

