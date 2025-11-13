O διάσημος Αμερικανός αιδεσιμότατος των Βαπτιστών και ακτιβιστής Τζέσε Τζάκσον (Jesse Jackson) νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Σικάγο καθώς πάσχει εδώ και μία δεκαετία από τη νόσο PSP (Προϊούσα Υπερπυρηνική Παράλυση), μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο που επηρεάζει τον εγκέφαλο, προκαλώντας συμπτώματα παρόμοια με αυτά της νόσου Πάρκινσον, αλλά με γρήγορη εξέλιξη.

Civil rights activist Rev. Jesse Jackson has been hospitalized in Chicago, the Rainbow PUSH Coalition told ABC7.https://t.co/rLifOFHBby pic.twitter.com/vSaAkXGyYC November 13, 2025

«Αρχικά είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον. Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκε η διάγνωση για PSP. Η οικογένεια εκτιμά κάθε προσευχή αυτή την περίοδο», αναφέρει η οργάνωση Rainbow Push Coalition, την οποία ίδρυσε εκείνος.

Ο 84χρονος αιδεσιμότατος Τζάκσον είναι Δημοκρατικός και ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ από την εποχή του 1960.

Ο Τζέσε Τζάκσον χαιρετά το πλήθος στο προεκλογικό συνέδριο των Δημοκρατικών, τον Αύγουστο του 2024

Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.

Το 2017 ο Τζάκσον ανακοίνωσε ότι έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον.

Το 2021 νοσηλεύτηκε καθώς μολύνθηκε με COVID-19 και εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Η οργάνωση Rainbow PUSH Coalition προήλθε από τη συγχώνευση της "People United to Save Humanity", την οποία ίδρυσε ο Τζάκσον το 1971 για να συνεχίσει το έργο του Κινγκ, με μια οργάνωση που ίδρυσε μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθειά του να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, το 1984.

Πηγή: skai.gr

