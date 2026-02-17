Οκτώ χώρες καταδικάζουν την επεκτατική πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καταδίκασαν έντονα την απόφαση του Ισραήλ να χαρακτηρίσει ορισμένες εκτάσεις ως κρατικές γαίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και για τη διευκόλυνση των εποίκων να αγοράζουν γη, μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν ως «de facto προσάρτηση».

Οι οκτώ χώρες ανέφεραν ότι τέτοιες πολιτικές συνιστούν «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις και την αστάθεια» στην περιοχή και ευρύτερα.

Τα μέτρα αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» αναφέρεται στη δήλωση. Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών «καλούν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να λάβει σαφή και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπρόσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ, καταδίκασε «την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου της ισραηλινής κυβέρνησης να επαναλάβει τις διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο του 2025».

Σύμφωνα με τη δήλωση, «η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαλλοτρίωση περιουσιών Παλαιστινίων και ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου επί της γης στην περιοχή».

«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα» τονίζεται στη δήλωση.

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να ανακαλέσει άμεσα αυτά τα μέτρα», ενώ προειδοποίησε ότι «η τρέχουσα πορεία επί του πεδίου διαβρώνει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών».

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται επίσης η πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι «όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη να διατηρήσουν «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη», δηλαδή «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο».

