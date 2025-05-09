Λογαριασμός
Γυμνός στο δικαστήριο ο άνδρας που προσπάθησε να εισβάλει στην έπαυλη της Τζένιφερ Άνιστον - Βίντεο

O 48χρονος Τζίμι Γουέιν Κάργουαϊλ παρενοχλούσε την Άνιστον επί δύο χρόνια - Παραπέμφθηκε σε ειδικό δικαστήριο, για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας

Γυμνός, τυλιγμένος μόνο με μια κουβέρτα γύρω από τη μέση του, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, ο 48χρονος άνδρας που πριν λίγες ημέρες προσπάθησε να εισβάλει στην έπαυλη της Τζένιφερ Ανιστον στο Μπελ Ερ, ρίχνοντας το αυτοκίνητό του στην μπροστινή πύλη, ενώ η σταρ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της. 

Πριν από την απόπειρα εισβολής στο σπίτι της σταρ, ο 48χρονος Τζίμι Γουέιν Κάργουαϊλ παρενοχλούσε την Άνιστον επί δύο χρόνια, στέλνοντάς της εκατοντάδες μηνύματα μέσω φωνητικών μηνυμάτων, email και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Κάργουαϊλ παρουσιάστηκε ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα και παραπέμφθηκε σε δίκη για κακουργηματική παρακολούθηση και βανδαλισμό  σε ειδικό δικαστήριο, που εξετάζει υποθέσεις ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο δικαστής του Λος Άντζελες διέταξε να εξεταστεί η πνευματική του κατάσταση ώστε να διαπιστωθεί αν είναι ικανός να δικαστεί. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος ο 48χρονος δεν δήλωσε αθώος ή ένοχος, ούτε μίλησε.

Η εισαγγελία ζήτησε επίσης να εκδοθεί περιοριστική εντολή ώστε να μην πλησιάζει την ηθοποιό ενώ ο δικαστής Κιθ Λ. Σβαρτς εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το αν ο κατηγορούμενος κατανοεί τις οδηγίες. 

