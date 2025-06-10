Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και μουσικός Τζάρεντ Λέτο (Jared Leto) αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από τουλάχιστον εννέα γυναίκες, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε από το Air Mail.

Οι καταγγελίες αφορούν πράξεις σε διάστημα μιας δεκαετίας, με ορισμένες γυναίκες να ισχυρίζονται ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν ανήλικες.

«Ήταν κοινό μυστικό»

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με εννέα γυναίκες που περιγράφουν ανησυχητικές αλληλεπιδράσεις με τον 53χρονο ηθοποιό και τραγουδιστή των 13 Seconds to Mars. «Ήταν κοινό μυστικό για πολύ καιρό» δήλωσε στο Air Mail καταγγέλλουσα που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Mοντέλο που ήταν 16 ετών το 2008, αφηγήθηκε τη συνάντησή της με τον Λέτο σε μια εκδήλωση για τα δικαιώματα των ζώων πριν επισκεφθεί το στούντιό του, όπου ισχυρίζεται ότι φλέρταρε μαζί της και εμφανίστηκε γυμνός.

Μια άλλη γυναίκα δήλωσε ότι ήταν επίσης 16 ετών όταν ο Λέτο, την πλησίασε σε ένα καφέ στο Λος Άντζελες και αργότερα της τηλεφώνησε το βράδυ και είχε μαζί της προκλητική συζήτηση.

Οι ισχυρισμοί βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της προσοχής τον περασμένο μήνα, όταν η DJ Allie Teilz αναδημοσίευσε ανάρτηση στο Facebook από το 2012 στα Instagram Stories της κατηγορώντας τον Λέτο για ακατάλληλη συμπεριφορά όταν ήταν 17 ετών. Περιέγραψε τις πράξεις του ως «επιθετικές, τρομακτικές και απαράδεκτες». Μετά την ανάρτησή της, η Teilz συγκέντρωσε πάνω από 50 απαντήσεις από γυναίκες που ανέφεραν παρόμοιες εμπειρίες, μερικές από τις οποίες φέρεται να ήταν ηλικίας 14 έως 16 ετών εκείνη την εποχή.

Εκπρόσωπος του Τζάρεντ Λέτο αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι «αποδεδειγμένα ψευδείς» και ότι «δεν υπήρξαν ποτέ στρατολόγηση, παράπονα ή ακατάλληλη συμπεριφορά».

Επίσης δήλωσε ότι ο Λέτο απέχει από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ για πάνω από 35 χρόνια.

Ο Λέτο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική στην τηλεοπτική σειρά Camp Wilder το 1992, κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως τρανς γυναίκα στο βιογραφικό δράμα Dallas Buyers Club (2013).

Το 2024, εμφανίστηκε στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη ως με τους Thirty Seconds To Mars, συγκρότημα που συνίδρυσε με τον αδελφό του Σάνον Λέτο το 1998.

