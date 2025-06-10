H Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας διέψευσε τις φήμες περί προβλημάτων υγείας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας «ανυπόστατες» τις σχετικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν μέσω του ενός καναλιού στο YouTube.

«Η κατάσταση της υγείας του προέδρου Ερντογάν είναι ικανοποιητική και συνεχίζει να ασκεί τις συνταγματικές του εξουσίες και τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Τουρκικής Δημοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης που υπάγεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Türkiye denies claims about Erdogan's health condition



◾️Disinformation center calls YouTube allegations "unfounded and insulting"

◾️"President continues constitutional duties, health satisfactory"https://t.co/s3bHjQrobn — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 10, 2025

«Σε ένα κανάλι του YouTube διατυπώθηκαν ανυπόστατοι ισχυρισμοί σχετικά με την κατάσταση της υγείας του αξιότιμου προέδρου μας. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω εκπομπή περιέχουν αβάσιμους ισχυρισμούς, στοχοποιούν το προεδρικό αξίωμα και περιέχουν προσβολές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.