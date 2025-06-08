Jared Leto: Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες - Πολλές από αυτές ήταν ανήλικες!

Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορείται ο Τζάρεντ Λέτο (Jared Leto, με ορισμένα περιστατικά να φέρονται να έλαβαν χώρα όταν τα φερόμενα θύματα ήταν ανήλικα.

Ο 53χρονος frontman των «30 Seconds to Mars» και πρωταγωνιστής ταινιών όπως το «House Of Gucci» και το «Suicide Squad», φέρεται να έχει επιδείξει τη συμπεριφορά σε αυτές κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ οι κατηγορίες αφορούν γυναίκες που λένε ότι ήταν έφηβες κατά τη στιγμή των υποτιθέμενων περιστατικών.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Air Mail», οι ισχυρισμοί, οι οποίοι προφανώς κυκλοφορούσαν στο Χόλιγουντ για χρόνια, βγήκαν τώρα στο φως της δημοσιότητας, με μία γυναίκα να δηλώνει στο πρακτορείο: «Ήταν ένα κοινό μυστικό για πολύ καιρό».

Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς των γυναικών σε δήλωσή του στην Air Mail.

Οι κατηγορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αφού η 30χρονη DJ Allie Teilz, με έδρα το Λος Άντζελες, αναδημοσίευσε μια ανάρτηση του 2012 στο Facebook στα Instagram Stories της, στην οποία ισχυρίζεται ότι ο Leto της παρενόχλησε όταν ήταν 17 ετών.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Leto «ήξερε» την ηλικία της αλλά «δεν τον ένοιαζε», περιγράφοντας τις πράξεις του ως «τρομακτικές και απαράδεκτες».

Μια δεύτερη γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, είπε στο δημοσίευμα ότι ο Leto την πλησίασε το 2006 όταν ήταν 16 ετών στο Urth Caffé, στο Λος Άντζελες. Εκείνη την εποχή φέρεται να επισκεπτόταν το δημοφιλές καφέ μαζί με την Ashley Olsen, με την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν σχέση.

«Κοίταξα κάτω και ήταν ο Jared Leto. Είχαμε μια σύντομη συζήτηση και πήρε τον αριθμό μου», υποστήριξε. Η γυναίκα ανέφερε ότι της τηλεφώνησε μετά από κάποιες ημέρες, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω αν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή τι άλλο... Ήταν η πιο περίεργη, αηδιαστική φωνή, αλλά για μένα ήταν ο Jared. Καταλαβαίνετε;».

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι οι νυχτερινές συζητήσεις τους «έγιναν σεξουαλικές» και υποστήριξε ότι ο Leto έκανε ερωτήσεις όπως: «Είχες ποτέ αγόρι;» και «Έχεις κάνεις ποτέ πεοθηλασμό;».

Το μοντέλο Laura La Rue, 33 ετών, ισχυρίστηκε επίσης ότι γνώρισε τον Leto το 2008, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 36 ετών, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τα δικαιώματα των ζώων. «Με ρώτησε πόσο χρόνων ήμουν».

Η ίδια ανέφερε στο μέσο ότι ο Leto εξακολουθούσε να ζητάει τον αριθμό της παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ηλικία της, και είπε ότι αργότερα την κάλεσε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπου «φλέρταρε» και «την πείραζε όλη την ώρα που ήταν εκεί». Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι ο Leto μπήκε σε ένα δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν, ενώ ήταν εντελώς γυμνός κάποια στιγμή, σαν «να ήταν φυσιολογικό».

Οι γυναίκες που μίλησαν στο μέσο περιέγραψαν πάρτι στο σπίτι του Leto στο Λος Άντζελες και ανέφεραν ότι η αναλογία ήταν 60 «πολύ νεαρές γυναίκες προς τέσσερις ή πέντε άνδρες» και ισχυρίστηκαν ότι οι καλεσμένοι ενθαρρύνονταν να κάνουν γυμνισμό.

