Tυνησία: Του επέβαλαν άλλους 6 μήνες φυλακή γιατί δεν είδε τον Σάγεντ στην TV

Ένας Τυνήσιος κρατούμενος καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση έξι μηνών, επειδή αρνήθηκε να παρακολουθήσει τον πρόεδρο της χώρας Καΐς Σάγεντ στην τηλεόραση, κατήγγειλαν ο δικηγόρος του και μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Ενώ βρισκόταν στο κελί του, την ώρα που ξεκινούσαν οι ειδήσεις στην τηλεόραση, ο κρατούμενος «εξέφρασε την άρνησή του να δει τις δραστηριότητες του προέδρου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του παραρτήματος της Τυνησιακής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LTDH) στην πόλη Γκάφσα, στο κέντρο της χώρας.

Ένας συγκρατούμενός του τον κατήγγειλε, με αποτέλεσμα να του ασκηθεί δίωξη και να καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι μηνών.

Ο συνήγορός του, ο Άντελ Σγάιερ, είπε ότι ο πελάτης του, που ήταν θυμωμένος με τον αρχηγό του κράτους, μίλησε υβριστικά και ζήτησε να αλλάξουν κανάλι όταν εμφανίστηκε στην οθόνη ο Σάγεντ. Ο κρατούμενος τα είχε βάλει με τον πρόεδρο επειδή είχε απελαθεί από την Ιταλία, όπου ζούσε χωρίς να έχει χαρτιά. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πίστευε ότι ο Σάγεντ «του κατέστρεψε τη ζωή» με τις συμφωνίες που έκανε με την Ιταλία για τον επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών.

Ο κρατούμενος κατηγορήθηκε με βάση το άρθρο 67 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για προσβολή του αρχηγού του κράτους, όμως το δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε τροποποίησε την κατηγορία σε «προσβολή των χρηστών ηθών», ώστε να μην δώσει «πολιτική διάσταση» στην υπόθεση, διαβεβαίωσε ο δικηγόρος.

Ο άνδρας είχε φυλακιστεί για μια άλλη υπόθεση, η οποία όμως απορρίφθηκε. Οι συγγενείς του έμαθαν ότι καταδικάστηκε για κάτι άλλο, όταν δεν τον αποφυλάκισαν.

Αφού ο πρόεδρος Καΐς Σάγεντ ανέλαβε όλες τις εξουσίες, τον Ιούλιο του 2021, τυνησιακές και ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν λόγο για περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών στη χώρα που υπήρξε το λίκνο της «Αραβικής Άνοιξης». Η LTDH στην ανακοίνωσή της μιλά για «πολιτική φίμωσης που επεκτείνεται ακόμη και στους κρατούμενους μέσα στα κελιά τους».

