ΗΠΑ - Βίντεο: Η στιγμή που ένα παιδάκι παγιδεύεται μέσα σε μηχάνημα με παιχνίδια

Ένα παιδί παγιδεύτηκε μέσα σε ένα μηχάνημα με δαγκάνα γεμάτο με λούτρινα ζωάκια στο Μέισον του Οχάιο, αφού προσπάθησε να σκαρφαλώσει στο μηχάνημα από το πορτάκι που βγαίνει το βραβείο.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική του Μέισον έσπευσαν σε εμπορικό κέντρο της πόλης και έσωσαν το παιδί, βγάζοντάς το από το πίσω μέρος του μηχανήματος. Το παιδί επέστρεψε τους γονείς του σώο και αβλαβές.

A rescue operation was started when a boy managed to get inside a claw machine in Ohio - and ended with emergency crews saving the day. The child was not injured.⁠

Latest videos: https://t.co/rnP13RktRu pic.twitter.com/v3qcpKN2M4 — Sky News (@SkyNews) July 11, 2025

