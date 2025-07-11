Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένα παιδάκι παγιδεύεται μέσα σε μηχάνημα δαγκάνας με λούτρινα ζώα

Η αστυνομία και η πυροσβεστική του Μέισον έσπευσαν σε εμπορικό κέντρο της πόλης και έσωσαν το παιδί, βγάζοντάς το από το πίσω μέρος του μηχανήματος

ΗΠΑ - Βίντεο: Η στιγμή που ένα παιδάκι παγιδεύεται μέσα σε μηχάνημα με παιχνίδια

Ένα παιδί παγιδεύτηκε μέσα σε ένα μηχάνημα με δαγκάνα γεμάτο με λούτρινα ζωάκια στο Μέισον του Οχάιο, αφού προσπάθησε να σκαρφαλώσει στο μηχάνημα από το πορτάκι που βγαίνει το βραβείο.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική του Μέισον έσπευσαν σε εμπορικό κέντρο της πόλης και έσωσαν το παιδί, βγάζοντάς το από το πίσω μέρος του μηχανήματος. Το παιδί επέστρεψε τους γονείς του σώο και αβλαβές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark