Τυνησία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες

Τουλάχιστον 20 μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική πνίγηκαν όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας, όπως ανακοίνωσε η εθνοφρουρά.

Η ακτοφυλακή διέσωσε πέντε επιβαίνοντες στο σκάφος, ενώ διεξάγει έρευνα στην περιοχή του ναυαγίου για τον εντοπισμό άλλων επιζώντων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των μεταναστών που επέβαιναν στο συγκεκριμένο σκάφος.

Μαζί με τη Λιβύη, η Τυνησία – παράκτιες περιοχές της οποίας απέχουν περίπου 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα – αποτελεί βασικό σημείο αναχώρησης παράτυπων μεταναστών που επιδιώκουν να φθάσουν στην Ευρώπη.

Από την αρχή του έτους το Τυνησιακό Φόρουμ για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (FTDES) έχει καταγράψει 600 με 700 μετανάστες που είτε πνίγηκαν είτε αγνοούνται σε ναυάγια στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας. Το 2023 είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 1.300 νεκροί ή αγνοούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

