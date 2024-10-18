Τσιάρας: Εγκρίθηκαν 50 τοπικά προγράμματα Leader ύψους 236 εκατ. ευρώ

Την έγκριση 50 τοπικών προγραμμάτων Leader για την προγραμματική περίοδο 2023-2027, ύψους 236 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας Clld/Leader, με τίτλο «Ανάπτυξη Συνεταιρισμού», στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020. Στην παρουσίαση παρέστη και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Στόχος, όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, είναι να προκηρυχθούν άμεσα οι νέες προσκλήσεις από τις ομάδες τοπικής δράσης, με πιο απλοποιημένες διαδικασίες και ψηφιοποίηση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες, όσο και οι αναπτυξιακές εταιρίες και οι λοιποί φορείς, που θα συμμετάσχουν.

«Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, προκειµένου οι τοπικές κοινωνίες να ενισχυθούν αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς να καινοτομήσουν, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυρίως των αγροτών, αλλά και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της περιφέρειας», σημείωσε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε πως τα προγράμματα Leader είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχίας για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας «bottom-up» αναπτυξιακής πολιτικής για την ελληνική pεριφέρεια, δηλαδή μιας πολιτικής που σχεδιάζεται από κάτω προς τα πάνω. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτές οι αναπτυξιακές πολιτικές αποδίδουν, τόσο σε όρους ανάπτυξης, όσο και απασχόλησης, διότι σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικοί πληθυσμοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες, και γι' αυτό μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, να δημιουργούν νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας και να αμβλύνουν τις ανισότητες, συγκρατώντας τους νέους στην περιφέρεια.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η «Αναπτυξιακή Καρδίτσας» είναι ένα τέτοιο επιτυχημένο παράδειγμα και δεσμεύτηκε ότι σε όλη τη διαδικασία θα είναι παρών. «Παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη των προγραμμάτων και σχεδιάζουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας. Σταθερά μαζί, εργαζόμαστε για να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου μας», είπε.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ανακοίνωσε ότι κάθε υπερδέσμευση που θα ζητηθεί στη Θεσσαλία, θα εγκριθεί για την περαιτέρω στήριξη και ανάταξη της περιοχής.

Στην παρουσίαση του σχεδίου, την οποία συντόνισε ο Ευάγγελος Σακελλαρίου, γενικός διευθυντής της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές της ΝΔ του νομού Καρδίτσας, Γιώργος Κωτσός, Ασημίνα Σκόνδρα και Αριστοτέλης Σπάνιας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, οι δήμαρχοι του νομού Καρδίτσας, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του νομού Καρδίτσας και ευρύτερα της Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

