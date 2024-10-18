Άνοδος στην επιβατική κίνηση από Ιανουάριο-Σεπτεμβρίου 2024 στα αεροδρόμια

Άνοδο κατά 6,1% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2024 το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) έφτασε τα 9.984.655 άτομα, έναντι 9.413.077 ατόμων το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Σεπτέμβριος 2024: Σταθερά πρώτο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ανάμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε φέτος το Σεπτέμβριο 1.413.761 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης +6,6% σε σχέση με πέρυσι, όπου είχαν εξυπηρετηθεί για τον ίδιο μήνα 1.326.028 επιβάτες. Παράλληλα, οι πιο σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ το Σεπτέμβριο του 2024 σε σύγκριση με το 2023, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Σητείας +66,6%, στο αεροδρόμιο Μήλου +35,7% και στο αεροδρόμιο Κοζάνης +35,2%.

'Ανοδος κατά 8,7% στην επιβατική κίνηση και 6,6% στις κινήσεις αεροσκαφών καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024 για τα 39 αεροδρόμια

Αύξηση 8,7% σε σχέση με πέρυσι προκύπτει και στην επιβατική κίνηση για το 9μηνο του έτους 2024 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ). Συγκεκριμένα η επιβατική κίνηση το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024 έφτασε τα 65.133.705, έναντι 59.901.542 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) στο 9μηνο του 2024, για το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση +6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2023. Ειδικότερα συνολικά πραγματοποιήθηκαν 489.694 πτήσεις, έναντι 459.342 πτήσεων το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.