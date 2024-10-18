Ο κατώτατος μισθός στο τραπέζι» των συζητήσεων Κεραμέως με ΣΕΤΕ και ΣΒΕ

Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κύκλου διαλόγου που εκκίνησε η υπουργός, με αντικείμενο το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διεξήχθη ένας εποικοδομητικός διάλογος, κατά τη διάρκεια του οποίου η κα Κεραμέως κατέγραψε τις θέσεις και τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ, οι οποίες θα συνυπολογιστούν στη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Το πρώτο σκέλος του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής αφορά στη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού με τη χρήση μαθηματικού τύπου, ο οποίος θα λαμβάνει υπ' όψιν αντικειμενικά και διαφανή οικονομικά στοιχεία, όπως τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα για το 20% των χαμηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών και την αύξηση μισθών στην ελληνική οικονομία.

Όπως σημείωσε η υπουργός, το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου, το οποίο εφαρμόζεται στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες επτά χώρες της Ε.Ε., είναι ότι θεσπίζει έναν απλό, αντικειμενικό, προβλέψιμο, διαφανή και κατανοητό τρόπο αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, προστατεύει την αγοραστική δύναμη, ιδιαίτερα το 20% της χαμηλότερης εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών, προσδίδει προβλεψιμότητα για τον οικονομικό προγραμματισμό εργαζομένων και επιχειρήσεων και, τελικά, ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την αύξηση του ποσοστού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, το οποίο επιδιώκει και η κυβέρνηση.

Στις συσκέψεις συμμετείχε και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.Τον ΣΕΤΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ., Γιάννης Παράσχης, οι αντιπρόεδροι, Λύσανδρος Τσιλίδης, Ευτύχης Βασιλάκης και Καλλίνικος Καλλίνικος, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ και πρόεδρος του ΙΝΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, ο σύμβουλος του προέδρου του ΣΕΤΕ, Γιώργος Αμβράζης και ο νομικός σύμβουλος του ΣΕΤΕ, Νίκος Ζωητός.

Τον ΣΒΕ εκπροσώπησαν η πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, ο Α' αντιπρόεδρος, Γιάννης Σταύρου, ο νομικός σύμβουλος του ΣΒΕ, Γιώργος Χατζηγιαννάκης και η εργατολόγος, Κωστούλα Μαζαράκη.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Είναι πεποίθησή μας ότι ο δρόμος για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας περνά από τον διάλογο. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Η οικονομική θωράκιση, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά στρωμάτων, αλλά και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας και διασφαλίζει την αναγκαία σταθερότητα στην αγορά εργασίας, μία προϋπόθεση απαραίτητη για τη διασφάλιση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων».

