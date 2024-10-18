Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,34% με 122,46 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.440 μονάδων.

Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,27%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.443,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.444,46 μονάδες (+0,40%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,89%, ενώ από τος αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.819.859 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,19%), της Μυτιληναίος (+2,17%) και της Viohalco (+1,94%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,92%), της Τιτάν (-0,89%), της Elvalhalcor (-0,74%) και της Εθνικής (-0,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Εθνική διακινώντας 4.664.162 και 3.387.212 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,35 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 19,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου +6,14% και Λεβεντέρης(κ) +5,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα -8,53% και Ακρίτας -5,26%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,4000 -0,89%

ALPHA BANK: 1,5295 +0,16%

AEGEAN AIRLINES: 10,5500 +1,15%

VIOHALCO: 5,7800 +1,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7200 +0,34%

ΔΑΑ:7,6360 -0,05%

ΔΕΗ: 12,1500 +0,58%

COCA COLA HBC:33,9200 +0,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8640-0,53%

ΕΛΠΕ: 7,0600 -0,21%

ELVALHALCOR: 1,8740 -0,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4700 -0,64%

ΕΥΔΑΠ: 5,6200 +0,18%

EUROBANK: 2.0580 +0,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4400 -0,13%

MOTOR OIL: 21,1600 +0,38%

JUMBO: 25,9200 -0,92%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,9000 +2,17%

ΟΛΠ:28,6000 +1,78%

ΟΠΑΠ: 15,9500 +0,69%

ΟΤΕ: 16,1200 +0,81%

AUTOHELLAS:11,3000 +1,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8670 +2,19%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0600 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6600 +0,41%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

