Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,34% με 122,46 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.440 μονάδων.
Η αγορά συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,27%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.443,57 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.444,46 μονάδες (+0,40%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,89%, ενώ από τος αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 11,63%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 122,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.819.859 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,19%), της Μυτιληναίος (+2,17%) και της Viohalco (+1,94%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-0,92%), της Τιτάν (-0,89%), της Elvalhalcor (-0,74%) και της Εθνικής (-0,64%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Εθνική διακινώντας 4.664.162 και 3.387.212 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 25,35 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 19,44 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 41 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου +6,14% και Λεβεντέρης(κ) +5,76%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα -8,53% και Ακρίτας -5,26%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 33,4000 -0,89%
ALPHA BANK: 1,5295 +0,16%
AEGEAN AIRLINES: 10,5500 +1,15%
VIOHALCO: 5,7800 +1,94%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,7200 +0,34%
ΔΑΑ:7,6360 -0,05%
ΔΕΗ: 12,1500 +0,58%
COCA COLA HBC:33,9200 +0,65%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8640-0,53%
ΕΛΠΕ: 7,0600 -0,21%
ELVALHALCOR: 1,8740 -0,74%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,4700 -0,64%
ΕΥΔΑΠ: 5,6200 +0,18%
EUROBANK: 2.0580 +0,73%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,4400 -0,13%
MOTOR OIL: 21,1600 +0,38%
JUMBO: 25,9200 -0,92%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,9000 +2,17%
ΟΛΠ:28,6000 +1,78%
ΟΠΑΠ: 15,9500 +0,69%
ΟΤΕ: 16,1200 +0,81%
AUTOHELLAS:11,3000 +1,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8670 +2,19%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0600 +0,18%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6600 +0,41%.
