Στις 7 Ιανουαρίου αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή της Τσεχίας στο πρόγραμμα αγοράς από τη Δύση πυρομαχικών για την Ουκρανία, υπό τη σκιά της δέσμευσης του νέου πρωθυπουργού της χώρας, Αντρέι Μπάμπις, να περιορίσει την οικονομική βοήθεια της Πράγας προς το Κίεβο.

Όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Τσέχος πρωθυπουργός, το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τσεχίας θα συζητήσει στις 7 Ιανουαρίου το μέλλον του τσεχικής ηγεσίας και δυτικής χρηματοδότησης σχήματος που οργανώνει τις προμήθειες πυρομαχικών για τον ουκρανικό στρατό.

Το εν λόγω σχήμα συντονίζει ξένους δωρητές -μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία- με Τσέχους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας καθώς και με εμπόρους όπλων και παραγωγούς, οι οποίοι αγοράζουν πυρομαχικά από όλον τον κόσμο και τα παραδίδουν στην Ουκρανία, ώστε να μειωθεί το στρατιωτικό μειονέκτημά της στο πεδίο της μάχης απέναντι στη Ρωσία.

Ο Μπάμπις, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα και έχει δεσμευτεί να περιορίσει την οικονομική βοήθεια της Τσεχίας προς την Ουκρανία, έχει επικρίνει το πρόγραμμα κάνοντας λόγο για έλλειψη διαφάνειας. Ωστόσο, δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση για το μέλλον του από τότε που το λαϊκιστικό κόμμα του, ANO, κέρδισε τις εκλογές τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ, οι σύμμαχοι της Πράγας στο ΝΑΤΟ και η Ουκρανία έχουν όλοι επαινέσει κατά καιρούς το σχήμα, σε αντίθεση με τους φιλορώσους κυβερνητικούς εταίρους του Μπάμπις που τίθενται κατά της συνέχισής του.

«Κατ’ αρχήν, η πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά ήταν σίγουρα κάτι καλό· το ερώτημα είναι αν υλοποιείται χωρίς να υπάρχει διαφθορά», δήλωσε ο Μπάμπις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση της κυβέρνησής του τη Δευτέρα.

«Θα τεθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο Κρατικής Ασφάλειας στις 7 Ιανουαρίου», πρόσθεσε ο Τσέχος πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα προβεί σε μια οριστική πρόταση χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί. Όπως τόνισε, μέσω της πρωτοβουλίας θα παραδοθούν φέτος 1,8 εκατ. βλήματα πυροβολικού, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 43% του συνόλου των πυρομαχικών που έχει προμηθευτεί στο Κίεβο.

Οι δωρητές έχουν διαθέσει περίπου 4,5 δισ. δολάρια για την κάλυψη των προμηθειών πυρομαχικών στο πλαίσιο του σχήματος, ενώ η εθνική συνεισφορά της Τσεχίας έχει ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.



Πηγή: skai.gr

