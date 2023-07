Τσεχία: Ένας νεκρός και περίπου 50 τραυματίες σε τροχαίο με δύο λεωφορεία (Βίντεο)

Ένας οδηγός λεωφορείου σκοτώθηκε και περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Τσεχία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και διασώστες.

"Σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες ένας από τους οδηγούς πέθανε ακαριαία. Δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν και στα δυο λεωφορεία", τόνισε με tweet της η αστυνομία.

⚡️ There was a serious accident involving two buses in Rebešovice, the Czech Republic, reports the Czech police on Twitter.



"According to preliminary data, one of the drivers died on the spot, there are dozens of victims in the buses," the report says.



