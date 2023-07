Ρωσικό μαχητικό συνετρίβη στην Αζοφική Θάλασσα - Νεκρός ο πιλότος (Δείτε βίντεο)

Ένα ρωσικό μαχητικό-βομβαρδιστικό τύπου Su-25 συνετρίβη σήμερα στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στην πόλη Γιέϊσκ, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι με ανακοίνωση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram από το κανάλι Baza, ένα κανάλι που έχει διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει ένα μαχητικό να πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα κοντά στην ακτή, εν συνεχεία να βυθίζεται στη θάλασσα μ’ έναν παφλασμό αφού πιλότος έχει εκτοξευθεί και ένα αλεξίπτωτο να κατευθύνεται προς την επιφάνεια της θάλασσας.

❗️ Russian publication Baza reports that the pilot of the downed SU-25 attack aircraft has died, doctors were unable to save him. https://t.co/wIctz9pooU pic.twitter.com/QJ0Sg3srRC