Το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα, έπειτα από δυόμιση χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συνδέεται με το Πατριαρχείο της Μόσχας και συχνά θεωρείται αναμεταδότης της επιρροής του Κρεμλίνου, ανακοίνωσαν βουλευτές.

«Ιστορική απόφαση! Το κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει μια θυγατρική της επιτιθέμενης χώρας στην Ουκρανία», έγραψε στο Telegram η βουλευτής Ιρίνα Γκεραστσένκο. Σύμφωνα με έναν άλλο βουλευτή, τον Γιάροσλαβ Γελεζνιάκ, 265 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου αυτού. Οι ελάχιστοι που απαιτούνταν ήταν 226.

«Δεν θα υπάρχει μοσχοβίτικη Εκκλησία στην Ουκρανία», επιδοκίμασε στο Telegram ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Άντριι Γιέρμακ.

Η Εκκλησία, που στοχοποιείται με την απόφαση αυτή, ήταν άλλοτε η πιο δημοφιλής στην Ουκρανία, μια χώρα οι κάτοικοι της οποίας είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους ορθόδοξοι. Όμως τα τελευταία χρόνια έχασε πολλούς πιστούς, στον βαθμό που το εθνικό συναίσθημα κέρδιζε έδαφος.

Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε με τη δημιουργία το 2018 μιας ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ανεξάρτητης από τη Μόσχα και στη συνέχεια ακόμα περισσότερο με την έναρξη, το Φεβρουάριο 2022, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία υποστηρίχθηκε ανοικτά από το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το βουλευτή Γιάροσλαβ Γελεζνιάκ, ο νέος νόμος, ο οποίος πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν τεθεί σε ισχύ, δίνει προθεσμία εννέα μηνών στις ενορίες της εν λόγω Εκκλησίας για να «διακόψουν τις σχέσεις τους με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία», η οποία υποστηρίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ελπίζουμε ότι η σημερινή απόφαση θα επιταχύνει το πέρασμα αυτών των ενοριών στην Ορθόδοξη Εκκλησία» που είναι ανεξάρτητη από την κηδεμονία της Μόσχας, πρόσθεσε από την πλευρά της η βουλευτής Ιρίνα Γκεραστσένκο.

⚡️⚡️ JUST IN: The Verkhovna Rada has passed a bill to ban the Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchate in Ukraine. pic.twitter.com/Y9tcM3QfPO — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2024

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η Εκκλησία που συνδέεται με τη Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου 9.000 ενορίες στην Ουκρανία, έναντι 8.000 έως 9.000 ενοριών που ελέγχει η ανεξάρτητη αντίπαλός της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ουκρανούς ειδικούς, η κατάργηση των ενοριών που συνδέονται με τη Μόσχα υπάρχει κίνδυνος να πάρει μήνες, ακόμα και χρόνια, επειδή η απαγόρευση καθεμιάς απ' αυτές θα πρέπει να εγκριθεί από δικαστήριο.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που στοχοθετείται από την απαγόρευση αυτή, είχε ανακοινώσει το Μάιο 2022 ότι διακόπτει κάθε σχέση με το Πατριαρχείο της Μόσχας και είχε κατηγορήσει τις ουκρανικές αρχές για διωγμούς. Όμως η ουκρανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η εν λόγω Εκκλησία παραμένει εκ των πραγμάτων εξαρτημένη από τη Ρωσία και ποινικές έρευνες διεξάγονται σε βάρος αξιωματούχων της.

Η Ρωσία κατήγγειλε απόπειρα του Κιέβου «να καταστρέψει την ορθοδοξία»

Η απόφαση του ουκρανικού κοινοβουλίου έχει στόχο «να καταστρέψει την αληθινή Ορθοδοξία και να φέρει στη θέση της ένα υποκατάστατο, μια ψευτοεκκλησία», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί το 2023 από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου, 66% των Ουκρανών υποστηρίζουν την απαγόρευση της Εκκλησίας που συνδέεται με τη Μόσχα.

Εξάλλου 54% των Ουκρανών ταυτίζονται με την ανεξάρτητη Εκκλησία και μόνο 4% με αυτή που υπόκειται στο ρωσικό Πατριαρχείο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το 2022 από τον ίδιο οργανισμό. Την προηγούμενη χρονιά τα ποσοστά αυτά ήταν 42% και 18% αντιστοίχως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

