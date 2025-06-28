Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο από δύο πλήγματα ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει ότι το πρώτο πλήγμα, που αποδίδεται «στον ισραηλινό εχθρό» στόχευε ένα αυτοκίνητο στην Κουνίν. Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας δεύτερος τραυματίστηκε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε αυτήν την επιχείρηση υποστηρίζοντας ότι «έπληξε και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χάσαν Μουχάμαντ Χαμούντι στον τομέα της Κουνίν». Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο Χαμούντι ήταν «υπεύθυνος των αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ» και διηύθυνε «πολλές επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους» κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη σιιτική, λιβανέζικη οργάνωση.

Το υπουργείο έκανε λόγο και για ένα δεύτερο πλήγμα δρόνου με στόχο ένα μηχανάκι στην κοινότητα Μαχρούνα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι –μεταξύ αυτών και μία γυναίκα– και να τραυματιστεί ένας τρίτος.

Παρά την κατάπαυση του πυρός το Ισραήλ βομβαρδίζει συχνά τον Λίβανο, ιδίως τις νότιες περιοχές. Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η Χεζμπολάχ απέσυρε τις δυνάμεις της και διέλυσε όλες τις στρατιωτικές υποδομές της στα νότια του ποταμού Λιτάνι, που απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα έπρεπε να αποσυρθούν πλήρως από τον Λίβανο, όμως παραμένουν σε πέντε θέσεις που τις θεωρούν στρατηγικής σημασίας.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο. Ένας δρόνος έπληξε ένα διαμέρισμα στη Ναμπατίγια ενώ, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο Ani, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε τη γύρω δασική περιοχή. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβισάι Αντράε υποστήριξε ότι «δεν στοχοποιήθηκε κανένα πολιτικό κτίριο» αλλά «ένας χώρος που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ» στην περιοχή του Μποφόρ. Το κτίριο όπου σκοτώθηκε η γυναίκα χτυπήθηκε από μια ρουκέτα που ήταν αποθηκευμένη στον χώρο αυτόν, η οποία εκτοξεύτηκε και εξερράγη μετά το ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα πάντα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

