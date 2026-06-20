Η Τουρκία αποχαιρέτησε πρόωρα το Μουντιάλ 2026 και η εικόνα του Αρντά Γκιουλέρ μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με την Παραγουάη αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απογοήτευση που επικρατούσε στις τάξεις της ομάδας.

Οι Τούρκοι γνώρισαν την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου και έμειναν οριστικά εκτός συνέχειας, καθώς μετά και τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους δεν έχουν πλέον μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανώς συντετριμμένο να κοιτάζει προς τον αγωνιστικό χώρο και να ψιθυρίζει: «Θεέ μου, γιατί;»

Η εικόνα του Γκιουλέρ έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να στέκονται στην απογοήτευση ενός ποδοσφαιριστή που θεωρείται το μεγάλο πρόσωπο του τουρκικού ποδοσφαίρου και από τον οποίο υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για τη διοργάνωση.

Λίγο αργότερα, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός δεν έκρυψε τη ντροπή και την απογοήτευσή του για την πορεία της ομάδας.

«Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, ντρεπόμαστε. Όλοι παίζουμε για κορυφαίες ομάδες και θα έπρεπε να τα πάμε πολύ καλύτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Σε δύο παιχνίδια δεν πετύχαμε κανένα γκολ και αυτό δεν είναι αποδεκτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Arda Güler:



"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz.



Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, sahada bunu göstermeliydik.



Arkadaşlıkla… pic.twitter.com/Kbmxr5YnMk — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 20, 2026

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