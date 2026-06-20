Το Ανώτατο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (HCHR) καταδίκασε έντονα δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες δεσμευμένα ιρανικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση ορισμένων περιφερειακών συμμάχων της Ουάσινγκτον για ζημιές που, κατά τις ΗΠΑ, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, το ιρανικό όργανο υποστήριξε ότι οποιαδήποτε κατάσχεση, μεταφορά ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο ιρανικό κράτος συνιστά παραβίαση της αρχής της κρατικής ασυλίας, η οποία προστατεύει τα κράτη και την περιουσία τους από μονομερείς ενέργειες άλλων χωρών.

Το Συμβούλιο τόνισε ότι καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων ενός άλλου κυρίαρχου κράτους, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πρακτική αντίθετη τόσο προς το κράτος δικαίου όσο και προς τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κατάσχεση εθνικών περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από μονομερείς κυρώσεις και άλλα καταναγκαστικά οικονομικά μέτρα, μπορεί να έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους λαούς που πλήττονται.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά σε επανειλημμένες προειδοποιήσεις ειδικών εισηγητών και μηχανισμών του ΟΗΕ για τις επιπτώσεις των μονομερών κυρώσεων και των εξωεδαφικών οικονομικών περιορισμών στα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατών και των πολιτών τους.

Απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο ανακατανομής ή διάθεσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, το Ανώτατο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν πλήρη διεθνή και νομική ευθύνη για τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε όλα τα διαθέσιμα διεθνή και νομικά μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.